Se desató oficialmente la locura por las figuritas del Mundial 2026. En algunos países, el cuadernillo físico todavía no salió a la venta, pero todos los aficionados ya tienen la opción de comenzar a llenar el virtual.

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Los usuarios pueden abrir hasta cuatro paquetes por día y la aplicación te regala dos diariamente por defecto. No obstante, hay formas de conseguir más paquetes adicionales y en Bolavip te contamos cuáles son todas ellas.

Códigos promocionales

FIFA2026PLAY

ALLTHEFEELS

PLAYWC26NOW

PANINICOLLECT

COCACOLAFANS

*Todos los días van apareciendo códigos nuevos, además de aquellos de un solo uso que vienen en algunos paquetes físicos.

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Escaneos diarios

Otra de las formas de obtener sobre gratis por día es a través de escaneo. Colocando tu cámara sobre un sobre o álbum (no es necesario que sea físico) obtendrás un sobre; lo mismo que sucede si haces lo mismo sobre un producto Coca-Cola (escaneando el logo en otro dispositivo, ya es suficiente).

Registro en la web de Coca-Cola

Por último, registrándose en la página web de Coca-Cola, los usuarios recibirán un paquete adicional todos los días automáticamente. Una vez hecho eso, no hace falta realizar nada extra para disfrutar la recompensa.