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Mundial 2026

Cómo conseguir sobre gratis TODOS LOS DÍAS en el álbum virtual del Mundial 2026

Conoce todas las formas que tienes para obtener paquetes extra diariamente en la versión digital. Códigos, escaneos y más.

Paquetes de la Copa del Mundo 2026
© @PaniniPaquetes de la Copa del Mundo 2026

Se desató oficialmente la locura por las figuritas del Mundial 2026. En algunos países, el cuadernillo físico todavía no salió a la venta, pero todos los aficionados ya tienen la opción de comenzar a llenar el virtual.

Los usuarios pueden abrir hasta cuatro paquetes por día y la aplicación te regala dos diariamente por defecto. No obstante, hay formas de conseguir más paquetes adicionales y en Bolavip te contamos cuáles son todas ellas.

Códigos promocionales

  • FIFA2026PLAY
  • ALLTHEFEELS
  • PLAYWC26NOW
  • PANINICOLLECT
  • COCACOLAFANS

*Todos los días van apareciendo códigos nuevos, además de aquellos de un solo uso que vienen en algunos paquetes físicos.

Escaneos diarios

Otra de las formas de obtener sobre gratis por día es a través de escaneo. Colocando tu cámara sobre un sobre o álbum (no es necesario que sea físico) obtendrás un sobre; lo mismo que sucede si haces lo mismo sobre un producto Coca-Cola (escaneando el logo en otro dispositivo, ya es suficiente).

Ver también

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Registro en la web de Coca-Cola

Por último, registrándose en la página web de Coca-Cola, los usuarios recibirán un paquete adicional todos los días automáticamente. Una vez hecho eso, no hace falta realizar nada extra para disfrutar la recompensa.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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