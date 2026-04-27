Mientras en Argentina gana 2,6 millones, el salario que daría Real Madrid a Lionel Scaloni

En las últimas horas se encendieron las alarmas en la Selección Argentina tras conocerse que el Real Madrid estaría siguiendo de cerca a Lionel Scaloni de cara a la próxima temporada.
Según informó COPE, el conjunto merengue tiene en carpeta al entrenador campeón del mundo y la intención sería incorporarlo una vez finalice el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La idea surge tras una temporada sin títulos, considerada insuficiente por la dirigencia.
En ese contexto, Florentino Pérez busca un técnico de máxima jerarquía que pueda devolver al club a lo más alto del futbol europeo. Si bien todavía no está confirmada la salida de Álvaro Arbeloa, todo indica que el actual entrenador no continuaría tras no cumplir con los objetivos deportivos.
En el plano económico, Scaloni actualmente percibe cerca de 2,6 millones de dólares por temporada con Argentina, pero el salto sería importante si se concreta el interés del Real Madrid. El salario podría acercarse a la línea que manejaba Xabi Alonso, entre 7 y 9 millones por año, una cifra que lo pondría entre los técnicos mejor pagos del mundo.
Además del aspecto económico, el proyecto deportivo es otro factor clave. El entrenador argentino tendría la posibilidad de dirigir a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, en un equipo con la obligación constante de pelear todos los títulos.
Los títulos de Lionel Scaloni en su carrera
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- Argentina Sub-20
- Torneo COTIF: 2018
- Argentina
- Copa Mundial de la FIFA: 2022
- Copa América: 2021, 2024
- CONMEBOL–UEFA Cup of Champions: 2022
- Individual
- Mejor entrenador nacional masculino del mundo (IFFHS): 2022, 2023
- Mejor entrenador masculino de la FIFA: 2022
- Entrenador sudamericano del año: 2022
- Panchina d’Oro: 2023
- Globe Soccer Award – Career Coach: 2023
En sintesis
- Lionel Scaloni es seguido por el Real Madrid para la temporada después del Mundial 2026.
- El salario de Scaloni subiría de 2,6 millones a entre 7 y 9 millones.
- El club busca reemplazar a Álvaro Arbeloa tras una temporada sin ganar ningún título deportivo.