Mientras en Argentina gana 2,6 millones, el salario que daría Real Madrid a Lionel Scaloni

En las últimas horas se encendieron las alarmas en la Selección Argentina tras conocerse que el Real Madrid estaría siguiendo de cerca a Lionel Scaloni de cara a la próxima temporada.

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Según informó COPE, el conjunto merengue tiene en carpeta al entrenador campeón del mundo y la intención sería incorporarlo una vez finalice el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La idea surge tras una temporada sin títulos, considerada insuficiente por la dirigencia.

En ese contexto, Florentino Pérez busca un técnico de máxima jerarquía que pueda devolver al club a lo más alto del futbol europeo. Si bien todavía no está confirmada la salida de Álvaro Arbeloa, todo indica que el actual entrenador no continuaría tras no cumplir con los objetivos deportivos.

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En el plano económico, Scaloni actualmente percibe cerca de 2,6 millones de dólares por temporada con Argentina, pero el salto sería importante si se concreta el interés del Real Madrid. El salario podría acercarse a la línea que manejaba Xabi Alonso, entre 7 y 9 millones por año, una cifra que lo pondría entre los técnicos mejor pagos del mundo.

Además del aspecto económico, el proyecto deportivo es otro factor clave. El entrenador argentino tendría la posibilidad de dirigir a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, en un equipo con la obligación constante de pelear todos los títulos.

Los títulos de Lionel Scaloni en su carrera

Argentina Sub-20 Torneo COTIF: 2018

Argentina Copa Mundial de la FIFA: 2022 Copa América: 2021, 2024 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions: 2022

Individual Mejor entrenador nacional masculino del mundo (IFFHS): 2022, 2023 Mejor entrenador masculino de la FIFA: 2022 Entrenador sudamericano del año: 2022 Panchina d’Oro: 2023 Globe Soccer Award – Career Coach: 2023



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