Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó en esta jornada de juveves que, pese a la Guerra en Medio Oriente que mantiene en alerta al mundo, Irán participará de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

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Así lo comentó: “Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América. El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos“.

Y continuó, en una nueva edición del Congreso de FIFA desarrollado en la ciudad canadiente de Vancouver: “Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos… ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el Congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles”.

🇮🇷 “Por supuesto, Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”



Las palabras de Gianni Infantino, en el Congreso de la FIFA. pic.twitter.com/KtsRENLTht — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) April 30, 2026

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Lo curioso es que Irán no estuvo presente en el Congreso, de hecho entre las 211 asociaciones miembros fue la única que faltó. Eso sí, se esperaba la presencia del presidente de su federación, Mehdi Taj, pero, según informó la agencia de noticias Tasnim, tuvo que regresar a Irán junto al resto de su expedición por “el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración” del aeropuerto de Toronto.

Cabe recordar que los Príncipes de Persia son parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Primero debutarán ante los oceánicos el 15 de junio en Los Angeles, luego enfrentarán a los europeos el 21 en la misma ciudad y cerrarán la zona ante los africanos el 26 en Seattle.

¿Cuándo y dónde arranca la Copa del Mundo 2026?

Cabe recordar que el máximo certamen de selecciones iniciará el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Allí México, uno de los anfitriones, se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, marcando el inicio del torneo.

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En síntesis