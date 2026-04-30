Rayados de Monterrey tuvo una temporada para el olvido en donde no se cumplieron ninguno de los objetivos que tenían desde un principio. El equipo quedó eliminado de la Concachampions en manos de Cruz Azul y también se despidió rápidamente de la Liguilla del Clausura 2026, pese a contar con uno de los planteles más valiosos de toda la Liga MX.

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La enorme inversión realizada por la institución no terminó reflejándose dentro del campo de juego y eso provocó una fuerte crisis interna en el club. Los resultados nunca estuvieron a la altura de las expectativas y comenzaron a llegar las primeras decisiones importantes pensando en una reestructuración.

Tras confirmarse la salida de Sergio Canales, Rayados también oficializó que Nicolás Sánchez no continuará en la institución luego de su interinato como entrenador, etapa en la que no consiguió los resultados que esperaba la directiva tras reemplazar a Torrent.

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A través de un comunicado oficial, Monterrey informó: “El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que, de mutuo acuerdo, Nicolás Sánchez concluye su etapa como director técnico de nuestro Primer Equipo varonil”.

Además, agregaron: “Agradecemos a Nicolás su profesionalismo, entrega y compromiso durante su participación en el cuerpo técnico del Club, primero como auxiliar técnico institucional y posteriormente como director técnico”.

La institución también confirmó que junto a Nicolás Sánchez dejarán sus funciones Severo Meza, Esteban Landazabal y Vicente Espadas, marcando así el inicio de una importante limpia dentro de la estructura deportiva del club regiomontano.

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El jugador que también dejará Rayados

La reestructuración no terminaría solamente con cambios en el cuerpo técnico. Según información del periodista Carlos Ponz, Rayados ya tomó la decisión de rescindir el contrato de Anthony Martial, francés que llegó como estrella y que no rindió.

El delantero francés había firmado un vínculo por dos años, con opción a extenderlo por uno más, pero su rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado y en Monterrey consideran que no cumplió con las expectativas deportivas ni futbolísticas que habían depositado en él.

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