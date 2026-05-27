Roberto Carlos sale del retiro para entrenar a las mejores piernas del mundo

¡Paren todo, cracks! Se viene la Copa del Mundo de 2026 y el mercado de fichajes acaba de romper el internet con un bombazo que absolutamente nadie vio venir. Una de las leyendas más grandes de toda la historia, el mismísimo Roberto Carlos, ha decidido regresar a las canchas con un rol muy especial.

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Sí, leíste bien. El hombre que desafió las leyes de la física con aquella mítica zurda de tiro libre contra Francia está de vuelta, todo porque encontró un par de piernas que, según el astro brasileño, tienen la potencia, el sabor y la calidad necesarias para estar a su altura.

Pero agárrense, porque el histórico lateral izquierdo no va a dirigir a ninguna selección ni a un club europeo; Roberto Carlos llega como el nuevo “director técnico” de las piezas más icónicas del menú de KFC: ¡sus legendarias piernas de pollo!

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La marca experta en el pollo crujiente más famoso del mundo aplicó una genialidad táctica y decidió que si alguien en este planeta tiene la autoridad para reconocer y avalar unas piernas fuertes, bien preparadas e irresistibles, ese es el dueño de una zurda letal.

Con este fichaje de lujo y el visto bueno de una de las máximas leyendas futbolísticas, la mesa está más que puesta para disfrutar de la gran fiesta del fútbol. Para que disfrutes los partidos, ya sabes cuál es la alineación titular que no puede faltar en tu mesa. ¡A comer como verdaderos campeones!