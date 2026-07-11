¿Por qué Erling Haaland juega para Noruega en el Mundial si nació en Inglaterra?

El delantero estrella de los Vikingos Rojos es oriundo de Leeds, ciudad del norte del país británico.

Erling Haaland juega este sábado un partido muy especial no solo porque su selección –Noruega– disputa una instancia histórica en la Copa del Mundo, sino también porque enfrentará a su país de nacimiento, Inglaterra.

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Sí, el delantero de los Vikingos Rojos y Manchester City nació en Inglaterra, más precisamente en la ciudad de Leeds. Sin embargo, Haaland representa a Noruega desde los seleccionados juveniles y nunca consideró ponerse la playera de su lugar de nacimiento.

Haaland celebra uno de sus goles en la Copa del Mundo (Getty Images)

Las tres razones por las que Haaland juega para Noruega en lugar de Inglaterra

Nacionalidad de sus padres: Haaland nació en Leeds (Inglaterra) en el año 2000 porque su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en ese momento para el Leeds United de la Premier League. Sin embargo, sus dos padres son noruegos.

Haaland nació en Leeds (Inglaterra) en el año 2000 porque su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba en ese momento para el Leeds United de la Premier League. Sin embargo, sus dos padres son noruegos. Crianza y crecimiento: Cuando Erling tenía solo tres años, su familia regresó a Noruega y se estableció en Bryne. Allí fue donde se crió, fue al colegio, hizo sus amigos y se formó futbolísticamente en las categorías inferiores del Bryne FK.

Cuando Erling tenía solo tres años, su familia regresó a Noruega y se estableció en Bryne. Allí fue donde se crió, fue al colegio, hizo sus amigos y se formó futbolísticamente en las categorías inferiores del Bryne FK. Elección personal: Según las reglas de la FIFA, al haber nacido en suelo inglés, Haaland técnicamente habría podido elegir representar a la selección de Inglaterra. Sin embargo, él mismo ha declarado en varias ocasiones que se siente 100% noruego y que nunca fue una opción real jugar para Inglaterra.

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De hecho, el propio Haaland declaró en su momento: “Nací en Inglaterra, pero me mudé a Noruega a los tres años, así que la decisión fue fácil. Soy noruego y estoy orgulloso de ello“. Además, debutó con la selección absoluta de Noruega en septiembre de 2019 y despejó cualquier duda sobre su deseo.

En síntesis