En la previa a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Ronaldo Názario habló sobre Cristiano Ronaldo y Neymar.

Cristiano Ronaldo jugó este año su última Copa del Mundo. El portugués quedó eliminado en los octavos de final del torneo después de perder por 1-0 con España, la selección que jugará la final del Mundial el próximo domingo frente a Argentina.

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En la previa al gran partido, Ronaldo Názario, la leyenda brasileña que ganó dos Mundiales con la verdeamarelha, generó controversia al hablar sobre los casos de Cristiano Ronaldo y de Neymar ya que ‘El fenómeno’ cree que ambos ya no están para el nivel que demanda una Copa del Mundo.

Las declaraciones de Ronaldo Názario

“El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo“, comenzó diciendo Ronaldo Názario.

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“Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudí. Pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto. Con toda nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar siempre, creo que al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar”, agregó el histórico jugador.

Cristiano Ronaldo ya no jugará la próxima edición de la Copa del Mundo pero el luso aún no se retiró oficialmente de Portugal, por lo que de momento se especula con que el futbolista del Al-Nassr pueda disputar la Eurocopa 2028 con su selección.

Cristiano Ronaldo convirtió tres goles en este Mundial, dos a Uzbekistán y uno a Croacia en los dieciseisavos de final. Todavía no hay una fecha de retiro para el luso y el futbolista de 41 años no piensa en despedirse de su carrera al menos hasta no conseguir el hito de llegar a los 1000 goles.

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En síntesis