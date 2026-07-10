El combinado luso inicia un nuevo proyecto con un entrenador ganador tras otra desilusión en una Copa del Mundo.

La selección de Portugal inició de forma oficial una nueva etapa en su dirección técnica tras confirmarse la renuncia de Roberto Martínez al cargo tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026. La federación lusa no dilató la búsqueda del reemplazante y organizó una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras para anunciar al nuevo mandamás.

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El elegido es Jorge Jesús, de 71 años con amplio recorrido y recordado en el fútbol sudamericano por conquistar la Copa Libertadores 2019 con Flamengo ante River. El director técnico portugués llega con el respaldo de haber dirigido a la máxima figura de la selección, Cristiano Ronaldo, hasta mayo pasado. El entrenador cerró recientemente su ciclo en el club Al Nassr tras coronarse campeón de la liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo no es intocable para Jorge Jesús

Con respecto a la gestión del plantel, Jesus sentenció de forma directa: “Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”.

Roberto Martínez se despidió de Portugal sin pena ni gloria. (GETTY IMAGES)

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Por otro lado, el DT elogió el estatus de la figura lusa al calificarlo como un símbolo histórico del país y aseguró que fue un gran placer trabajar con él durante el último año, sumando una llamativa frase sobre su carrera: “Ya he entrenado a dos de los tres mejores jugadores del mundo; me falta el tercero: Messi”.

Con el inicio de la Nations League 2026/27 y la preparación para la Eurocopa 2028 en el horizonte, el panorama de Cristiano de cara a los próximos desafíos institucionales se mantiene como una incógnita. A pesar de plantear ciertas condiciones para el día a día, el director técnico no le cierra la puerta al máximo artillero histórico de las selecciones nacionales.

En síntesis

Jorge Jesús fue presentado formalmente como el flamante director técnico de Portugal .

fue presentado formalmente como el flamante director técnico de . El entrenador de 71 años reemplaza a Roberto Martínez tras su renuncia oficial.

tras su renuncia oficial. El técnico dirigió recientemente a Cristiano Ronaldo en el club árabe Al Nassr.