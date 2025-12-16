Fue hace poco más de un mes cuando la FIFA sorprendió con el nombre de Javier Aguirre entre los nominados al Premio The Best como el Mejor DT. Si bien logró conseguir la Copa Oro y la Concacaf Nations League, los resultados que tuvo más adelante con la Selección Mexicana hacían dudar incluso a la afición nacional de que era el indicado.

Publicidad

Publicidad

Esto empezó a llamar más la atención porque compartía la nominación con estrategas de alta jerarquía. Hoy 16 de diciembre se llevó a cabo la entrega de los premios siendo el técnico del PSG, Luis Enrique, quien se llevara tal distinción, por lo que el director mexicano se mantuvo sólo entre los elegidos, pero no para conseguirlo.

Portero de Sudáfrica vota por el Vasco Aguirre

Luego se dio a conocer el listado de quiénes eran los que habían votado por cada uno de los involucrados en este reconocimiento y uno que nadie esperaba era precisamente el capitán de Sudáfrica, Ronwen Williams, quien es el arquero actual del combinado al que tendrá que medirse México en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Lo del guardameta puso a pensar a todos, ya que se supone que es un rival y que conoce a los demás que participaron aunque sólo fue un punto con el que lo votó. Obviamente había jugadores como Edson Álvarez que sin lugar a dudas votarían precisamente por el mexicano, pero sorprendía que en este caso fuera un rival tan directo.

Publicidad

Publicidad

Otros que votaron por Aguirre

Otros que sonaron mucho por haber votado por el “Vasco” fueron Carlo Ancelotti de Brasil, André Applewhaite de Barbados, Lindo Thembinkosi de Esuatini, Gianluigi Donnarumma, Matthew Davies de Malaysia, Mg Mg Lwin de Myanmar, Miguel Herrera de Costa Rica, Roberto Martínez de Portugal y Khaseif Ali de Emiratos Árabes.

ver también Confirmadas las sedes y rivales de la Selección Mexicana para los partidos amistosos de enero y febrero del 2026

En síntesis

Tras la ceremonia, se revelaron las listas de votantes, destacando un nombre que sorprendió a la afición mexicana:

Ronwen Williams: El capitán y portero de la Selección de Sudáfrica otorgó su voto a favor de Aguirre.

El capitán y portero de la otorgó su voto a favor de Aguirre. Contexto clave: Williams será el encargado de defender la portería sudafricana en el partido inaugural del Mundial 2026 contra México en el Estadio Azteca (Estadio Banorte).

Publicidad