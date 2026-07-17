El ente madre del futbol mundial y una nueva concesión al presidente de Estados Unidos en la definición del certamen internacional.

El próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, España y Argentina se enfrentarán para definir al nuevo campeón de la Copa del Mundo de la FIFA.

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Más allá de la expectativa y la tensión que habrá en el recinto, en las últimas horas se conoció una decisión del ente madre del futbol mundial y su presidente Gianni Infantino para con Estados Unidos de cara al compromiso final de la competencia.

Y es que, en un nuevo gesto para con Donald Trump, presidente de la nación norteamericana, el himno del país sonará en la previa del compromiso. Antes incluso de entonar los himnos nacionales de los finalistas, un hecho que marca un precedente ya que jamás se interpretó el himno del anfitrión antes de la Final.

Gianni Infantino y Donald Trump se han vuelto cercanos en los últimos año. [Foto: Getty Images]

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Cabe recordar que, a su vez, en la ceremonia de cierre el programa musical también incluirá la presentación del nuevo himno oficial de la FIFA, “Desire”, interpretado en vivo por Robbie Williams y Laura Pausini, así como la participación de Justin Bieber y Madonna en el show.

Por otro lado, y no menos importante, diferentes reportes informan también que el máximo mandatario del país anfitrión entregará el trofeo al campeón, algo que no es descabellado ya que pasó el año pasado cuando le entregó el trofeo del Mundial de Clubes al Chelsea.

¿Quién es la cantante Jennifer Hudson?

Jennifer Hudson es una cantante y actriz de 44 años que ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, y ahora interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la Final.

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En síntesis