Si Brasil le gana a Noruega: cuándo, dónde y contra quién juega en Cuartos de Final del Mundial 2026

Brasil se juega ante Noruega un lugar en los Cuartos de Final del Mundial 2026: otra prueba importante los esperaría en Miami, Florida.

Brasil y Noruega protagonizan el tercer partido de los Octavos de Final del Mundial 2026. Los dirigidos por Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken se cruzan en el MetLife Stadium de Nueva York en un duelo sin margen de error: quien pierda armará sus maletas y volará de regreso a casa, quedándose sin oportunidades.

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Con Vinícius Júnior y Neymar como emblemas, La Canarinha quiere volver a depositarse en Cuartos de Final como ocurrió en la edición del 2022. Y si los sudamericanos hoy eliminan a los europeos lo lograrán: el próximo partido, en caso de salir victoriosos en La Gran Manzana, será este fin de semana.

Brasil enfrenta a Noruega con el objetivo de seguir avanzando en Estados Unidos (Getty Images)

Si Brasil le gana a Noruega, el pentacampeón mundialista volverá a jugar el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, a las 17:00 (hora local). El rival en esos Cuartos de Final se confirmará recién esta noche, ya que saldrá del vencedor del cruce entre México e Inglaterra, en el Estadio Azteca.

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¿Cómo le fue a Brasil cada vez que jugó Cuartos de Final en la Copa del Mundo?

Francia 1938: Brasil 1(2)-(1)1 Checoslovaquia

Suiza 1954: Hungría 4-2 Brasil

Suecia 1958: Brasil 1-0 Gales

Chile 1962: Brasil 3-1 Inglaterra

México 1970: Brasil 4-2 Perú

México 1986: Brasil 1(3)-(4) Francia

USA 1994: Países Bajos 2-3 Brasil

Francia 1998: Brasil 3-2 Dinamarca

Corea-Japón 2002: Inglaterra 1-2 Brasil

Alemania 2006: Brasil 0-1 Francia

Sudáfrica 2010: Países Bajos 2-1 Brasil

Brasil 2014: Brasil 2-1 Colombia

Rusia 2018: Brasil 1-2 Bélgica

Qatar 2022: Croacia 1(4)-(2)1 Brasil

En síntesis