Si España le gana a Austria dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

La Roja enfrenta a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, si logra avanzar, ya sabe contra quién jugará en los octavos de final y en qué estadio se disputará el esperado encuentro.

España llega como una de las grandes favoritas a conquistar el Mundial 2026 y este jueves afrontará su primer partido de eliminación directa en la competición más importante a nivel de selecciones. Desde las 13:00 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Luis De la Fuente se medirá con Austria por los dieciseisavos de final, con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del certamen.

Publicidad

La Roja viene de completar una gran fase de grupos, en la que terminó invicta con dos victorias, un empate y sin recibir goles, por lo que buscará mantener ese nivel frente al conjunto austríaco para seguir soñando con el título.

El ganador del encuentro ya sabe que tendrá un duro desafío en la próxima instancia. El rival saldrá del cruce entre Portugal y Croacia, que también se disputará este jueves desde las 17:00 hs de la CDMX y definirá el otro clasificado a los octavos de final.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal o Croacia vs. España o Austria por los octavos de final?

Quien consiga la clasificación entre España y Austria volverá a jugar el próximo lunes 6 de julio, cuando enfrente al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Publicidad

El partido correspondiente a los octavos de final se disputará desde las 16:00 horas (CDMX) en el Dallas Stadium, escenario que albergará uno de los cruces más atractivos de esta fase del torneo y que podría ofrecer un verdadero duelo de candidatos si España logra avanzar y se cruza con Portugal.

En sintesis