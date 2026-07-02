¿Por qué Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 no va por TV abierta en México?

Portugal y Croacia se enfrentan este miércoles 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de la Ciudad de México y se disputará en el Toronto Stadium, ubicado en Canadá. El ganador avanzará a los octavos de final y seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.
La selección de Portugal parte como una de las grandes candidatas al título gracias a la jerarquía de su plantel y la experiencia de figuras como Cristiano Ronaldo. Del otro lado estará Croacia, que buscará dar el gran golpe del certamen y eliminar a uno de los favoritos para seguir haciendo historia en la competencia.
El ganador de este partido se medirá en octavos de final ante España que hizo lo suyo con Austria. El mismo se disputará el próximo lunes 6 de julio en el Dallas Stadium.
Sin embargo, muchos aficionados mexicanos se preguntan si el partido podrá verse de manera gratuita. La respuesta es no. El compromiso no será transmitido por televisión abierta en México, ya que los derechos de emisión de este encuentro pertenecen exclusivamente a ViX Premium, plataforma de streaming que ofrecerá el partido en vivo.
¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?
- México: ViX Premium.
- Estados Unidos: FOX Sports y FOX Sports App (inglés); Telemundo, Universo y Peacock (español).
- España: RTVE Play.
- Sudamérica: DSports y DGO.
- Costa Rica: FOX+.
- Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026
En sintesis
- El compromiso de eliminación directa entre Portugal y Croacia se juega a las 17:00 horas de la CDMX en el Toronto Stadium.
- El encuentro no se transmitirá por televisión abierta en territorio mexicano.
- La única opción disponible en México para seguir el partido en vivo es a través de la plataforma de streaming ViX Premium.