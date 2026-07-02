¿Por qué Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026 no va por TV abierta en México?

El duelo entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no podrá verse por televisión abierta en México. Enterate qué canal y plataforma lo transmitirán en vivo y en qué países se podrá seguir el partido.

Portugal y Croacia se enfrentan este miércoles 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de la Ciudad de México y se disputará en el Toronto Stadium, ubicado en Canadá. El ganador avanzará a los octavos de final y seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.

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La selección de Portugal parte como una de las grandes candidatas al título gracias a la jerarquía de su plantel y la experiencia de figuras como Cristiano Ronaldo. Del otro lado estará Croacia, que buscará dar el gran golpe del certamen y eliminar a uno de los favoritos para seguir haciendo historia en la competencia.

El ganador de este partido se medirá en octavos de final ante España que hizo lo suyo con Austria. El mismo se disputará el próximo lunes 6 de julio en el Dallas Stadium.

Sin embargo, muchos aficionados mexicanos se preguntan si el partido podrá verse de manera gratuita. La respuesta es no. El compromiso no será transmitido por televisión abierta en México, ya que los derechos de emisión de este encuentro pertenecen exclusivamente a ViX Premium, plataforma de streaming que ofrecerá el partido en vivo.

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¿Dónde ver Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

México: ViX Premium.

ViX Premium. Estados Unidos: FOX Sports y FOX Sports App (inglés); Telemundo, Universo y Peacock (español).

FOX Sports y FOX Sports App (inglés); Telemundo, Universo y Peacock (español). España: RTVE Play.

RTVE Play. Sudamérica: DSports y DGO .

DSports y DGO Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala.

TeleOnce Guatemala, Chapin TV y Tigo Sports Guatemala. Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports Honduras.

Telecadena 7 y 4, DTVC+ y Tigo Sports Honduras. El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports El Salvador.

Canal 4, TCS GO y Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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