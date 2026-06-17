La Copa del Mundo 2026 se enfrenta a uno de sus partidos más intrigantes. Este miércoles se midan Ghana y Panamá con la misión de conseguir una victoria que, desde temprano en la competencia, les puede encaminar la clasificación a la próxima instancia, ya que comparten el Grupo L con Inglaterra y Croacia, dos selecciones que presentan un nivel superior en los papeles previos.
Minuto a minuto de Ghana vs. Panamá EN VIVO
TV y streaming: dónde ver Ghana vs Panamá por país
- México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium
- Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+
- Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefe
- Chile: Chilevisión y Canal 13
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One
Dónde y en que estadio juegan Ghana y Panamá
Ghana y Panamá se enfrentan hoy en el Estadio de Toronto, como lo denomina la FIFA en la Copa del Mundo 2026, aunque el recinto es llamado BMO Field por cuestiones de patrocinio y también el lugar es conocido como el Estadio Nacional de Canadá.
Los árbitros de Ghana vs. Panamá
- Árbitro: Gleen Nyberg (Suecia)
- Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)
- Asistente 2: Andreas Soderkvist (Suecia)
- 4to: Khalid Alturais (Arabia Saudita)
- 5to: Mohammed Alabakry (Arabia Saudita)
- VAR: Bram Van Driessche (Bégica)
- AVAR: Marco Di Bello (Italia)