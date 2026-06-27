¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla en Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Adalberto Carrasquilla no pudo sumar minutos en la Copa del Mundo producto de una lesión que sufrió con Pumas.

Panamá cierra este sábado su participación en el Mundial 2026 frente a Inglaterra. Los Canaleros ya no tienen posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, pero eso no quiere decir que no buscarán concluir de la mejor manera posible su paso por el torneo.

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Panamá ha competido de muy buena manera en la Copa del Mundo a pesar de que los resultados no acompañaron al equipo. El conjunto caribeño sufrió una baja importante con la ausencia de Adalberto Carrasquilla, quien tampoco jugará frente a Inglaterra.

Los detalles de la lesión de Adalberto Carrasquilla

Adalberto Carrasquilla se lesionó en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, más precisamente en el segundo partido. ‘Coco’ sufrió una lesión muscular en la ingle y, más allá del diagnóstico, el entrenador Thomas Christiansen incluyó al centrocampista en la lista.

‘Coco’ Carrasquilla no jugó en el debut ante Ghana y el futbolista fue exigido en la previa al segundo duelo ante Croacia. Pero el centrocampista de Panamá no respondió de buena manera y por eso tampoco estuvo presente contra los europeos.

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Con Panamá ya eliminada y sin posibilidades, nadie va a poner en riesgo la saluda física de Adalberto Carrasquilla y por eso el jugador no sumará minutos frente a Inglaterra. La situación de ‘Coco’ fue dura para el futbolista y para su selección ya que el centrocampista ha sido uno de los futbolistas claves de este ciclo.

En síntesis