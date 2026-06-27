Sigue aquí el minuto a minuto de la tabla de la zona, con los cambios que sucedan al instante de los goles.

Comienza la actividad en el último día de la primera fase del Mundial 2026, y la acción de hoy arranca inversamente a las letras del abecedario y del orden de las zonas. La jornada de sábado iniciará con la definición del Grupo L, donde tres tienen chances, que mantenerá atrapados a los aficionados con dos partidazos esta tarde.

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En la previa de esta doble tanda de encuentros, en el Grupo L la cosa está muy pareja. La Selección de Inglaterra llega como líder con 4 puntos, pero Ghana está segundo con las mismas 4 unidades. Croacia, que enfrentará al escolta, está tercero con 3 puntos y puede terminar también primero o segundo. Panamá está último y eliminado, sin unidades.

La programación de este sábado tendrá su puntapié en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey de East Rutherford, donde se llevará a cabo el partido Inglaterra vs. Panamá. En simultáneo, comenzando al mismo momento, en el Estadio Filadelfia de Pensilvania se celebrará el partido Croacia vs. Ghana, entre dos de los tres que tienen chances de clasificarse.

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo L del Mundial 2026:

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¿A qué hora comienza la definición del Grupo L del Mundial 2026?

Tanto Inglaterra vs. Panamá como Croacia vs. Ghana están estipulados para dar inicio a partir de las 15.00 horas del Centro de México, siendo el primer turno de partidos del sábado. En la franja de las 17.30 horas, por su parte, se definirá el Grupo K, mientras que en la franja de las 20.00 horas se cerrará el Grupo J, con la participación del vigente campeón.

¿Cuáles serían los rivales de los clasificados del Grupo L del Mundial 2026?

En caso de avanzar a 16avos, el 1° del Grupo L irá ante un 3° entre los Grupos E, H, I, J o K, que se definirá en base a la tabla de mejores terceros al terminar la fecha. Mientras tanto, el 2° del Grupo L irá ante el 2° del Grupo K, que se definirá en el segundo turno de partidos. El 3° del Grupo L sólo clasificará si finaliza con un puntaje que lo coloque entre los ocho mejores terceros de fase de grupos.