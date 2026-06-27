¿Qué pasa si Panamá pierde, empata o gana contra Inglaterra en el Mundial 2026?

Los Canaleros se ven las caras con Los Tres Leones en Nueva Jersey por la tercera y última jornada del Grupo L.

La Selección de Panamá afrontará este sábado 27 de junio su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El combinado centroamericano cayó en sus dos primeras presentaciones del Grupo L ante Ghana y Croacia, pero ahora intentará sumar su primer punto frente al rival más complicado de su zona en los papeles: Inglaterra.

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Este es un grupo en el que todavía no está definido el orden de los clasificados, motivo por el cual Thomas Tuchel no escatimará recursos y buscará la victoria con lo mejor que tiene a disposición. A continuación, los escenarios a los que se enfrenta Panamá según el resultado del partido.

¿Qué pasa si Panamá le gana a Inglaterra?

Si los Canaleros logran vencer a Inglaterra alcanzarán la línea de los tres puntos y podrían igualar a Croacia en el tercer lugar. Sin embargo, Panamá no podrá escapar de la úlima posición del grupo porque perdió su partido contra Luka Modric y compañía (el primer criterio de desempate en este Mundial es el resultado del encuentro entre ambos países).

Panamá perdió sus dos primeros partidos del Mundial 2026 (Getty Images)

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¿Qué pasa si Panamá empata con Inglaterra?

Si Panamá iguala contra Los Tres Leones obtendrá un primer punto en la Copa del Mundo 2026, aunque no le servirá de mucho: seguirá quedando en el último lugar del Grupo L.

¿Qué pasa si Panamá pierde con Inglaterra?

Si el seleccionado de Panamá cae en su partido contra Inglaterra no solo será eliminado en fase de grupos como colista, sino que además se despedirá del Mundial sin haber sumado un solo punto. El combinado británico, por su parte, prácticamente asegura el primer lugar con el hipotético triunfo.