¿Por qué no juega Declan Rice en Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El centrocampista del Arsenal no aparece entre los titulares para el partido correspondiente a la Jornada 3 del Grupo L.

Inglaterra enfrenta a Panamá con la misión de obtener un buen resultado que le asegure finalizar como líder del Grupo L del Mundial 2026. Los británicos no pudieron vencer la portería de Ghana y llegan a esta última jornada igualados en puntos (4) con el seleccionado africano.

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En este contexto, los aficionados esperaban ver a las máximas figuras de Inglaterra en el campo de juego, pero Declan Rice brilla por su ausencia en el once titular para el cotejo que comenzará a las 15:00 hs (CDMX) de este sábado 27 de junio.

¿Por qué no juega Declan Rice en Panamá vs. Inglaterra?

La ausencia de Declan Rice en la alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Pnamá responde a una decisión táctica de Thomas Tuchel. El director técnico del seleccionado británico se inclinó por otros jugadores y el mediocampista del Arsenal fue relegado al banco de suplentes.

Declan Rice perdió el puesto en el XI titular de Inglaterra para enfrentar a Panamá (Getty Images)

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Los tres futbolistas elegidos por Tuchel para conformar el centro del campo de Los Tres Leones en este partido fueron Elliot Anderson (flamante refuerzo de Manchester City), Jude Bellingham y Morgan Rogers.

Cabe mencionar que Rice fue titular en los dos primeros partidos de Inglaterra y esto no se trata de una rotación para dar descanso a las figuras, ya que el seleccionado inglés todavía debe abrochar el primer puesto del Grupo L. Un mal resultado los podría dejar incluso en el tercer lugar.