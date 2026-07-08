¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 HOY miércoles 8 de julio?

No hubo un solo día sin encuentros desde el inicio de la Copa del Mundo hasta la fecha.

El Mundial 2026 no contará con ningún partido este miércoles 8 de julio. Ayer, martes, se terminaron de definir los cruces de los cuartos de final luego de las clasificaciones de Argentina y Suiza, pero los aficionados no podrán disfrutar ningún encuentro de esa instancia en el día de la fecha.

Publicidad

¿Por qué no hay ningún partido hoy?

La razón por la que no se juega ningún duelo del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio tiene que ver con un descanso programado por parte de la FIFA. Esto ya estaba definido en el calendario de antemano debido a que ahora hay menos días entre partido y partido.

En este contexto, la Copa del Mundo volverá al ruedo recién el jueves 9 de julio con el partido entre Francia y Marruecos. Luego, el viernes 10, España se verá las caras con Bélgica; mientras que el sábado 11 contará con dos partidos: Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza.

Una vez definidos los cruces de las semifinales con los cuatro mejores seleccionados del certamen, el Mundial tiene programado otro día de descanso para el domingo 12 de julio.

Publicidad

Así quedó el cuadro de final del Mundial 2026

Foto: @FIFAWorldCup

Encuesta¿Qué selección ganará el Mundial 2026? ¿Qué selección ganará el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis