Un futbolista de los Three Lions se lesionó en los festejos tras la victoria ante el Tri por el certamen internacional.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra fue más que México y lo venció 3-2 para avanzar a los Cuartos de Final, donde lo espera Noruega. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez no alcanzaron contra el doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane.

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Tras el final del partido, la locura se desató en el conjunto inglés y en sus aficionados presentes en el Estadio Azteca. Los jugadores se acercaron a las gradas donde estaban la mayoría de ingleses y cantaron la canción ‘Wonderwall’ de Oasis para celebrar.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿HENDERSON SE CAYÓ AL PISO en el festejo y tuvo que SALIR EN CAMILLA.pic.twitter.com/XC1Vg8r27w — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 6, 2026

Sin embargo, cuando terminaron los festejos, un hecho insólito fue registrado por las cámaras. El jugador Jordan Henderson, que fue suplente en el encuentro y no entró, quiso saltar una valla publicitaria pero sin embargo calculó mal el salto y se tropezó para caer de mala manera.

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Tal fue el golpe que se dio que debió ser socorrido y fue retirado en una camilla. Ahora, si el panorama no mejora deberá hacerse estudios para descartar cualquier tipo de lesión de gravedad. Incluso en la zona mixta Dan Burn, compañero de equipo, confirmó que se habóa lesionado.

¿Cuándo y dónde juega Inglaterra por el Mundial 2026?

Tras sellar su pase a Cuartos de Final, los Three Lions ya tienen rival y será Noruega, que viene de dar uno de los golpes del torneo luego de eliminar a Brasil. Este compromiso será el próximo sábado 11 de abril desde las 15:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de Miami.

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En síntesis