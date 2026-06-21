¿Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras empatar ante Cabo Verde?

Uruguay, que venía de igualar por 1-1 ante Arabia Saudita, tampoco pudo ante Cabo Verde en la segunda jornada del Mundial 2026.

Uruguay volvió a dejar una imagen preocupante en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 ante Cabo Verde. El equipo de Marcelo Bielsa no logró sostener la ventaja ni imponer condiciones en un partido que terminó complicándole el panorama en el grupo.

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El conjunto africano sigue haciendo historia en el torneo. Cabo Verde suma su segundo punto tras el 0-0 inicial ante España y mantiene intactas sus chances de clasificación, mostrando orden y carácter ante rivales de mayor jerarquía, algo inesperado antes del comienzo del torneo.

En el desarrollo del partido, Uruguay otra vez mostró irregularidad defensiva y poca eficacia en ataque. Con este empate, la selección uruguaya quedó contra las cuerdas: está obligada a ganarle a España en la última jornada para aspirar a los dieciseisavos de final.

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El escenario es preocupante para los de Bielsa. Un empate o una derrota ante los españoles significará la eliminación temprana del Mundial 2026, algo que sería un golpe duro para una selección acostumbrada a competir en instancias decisivas.

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Cabo Verde, en cambio, llega con vida a la última jornada y depende de sí mismo para soñar con una clasificación histórica a la siguiente fase del torneo. Su próximo rival será Arabia Saudita y si muestran el mismo nivel que en los dos partidos anteriores, estarán clasificados.

¿Cuándo juega Uruguay vs España por el Mundial 2026?

El partido decisivo entre Uruguay y España se disputará el 26 de junio desde las 18:00 hs (CDMX). El encuentro será en el Estadio Akron, ubicado en la ciudad de Guadalajara, y conocido como la casa de las Chivas, en un escenario que promete ser decisivo para el futuro de ambos equipos en el Mundial.

En sintesis

Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 en la segunda jornada del Mundial 2026.

empataron 2-2 en la segunda jornada del Mundial 2026. El técnico Marcelo Bielsa dirige a la selección uruguaya en este torneo.

dirige a la selección uruguaya en este torneo. El partido Uruguay vs. España se disputará el 26 de junio en Guadalajara.