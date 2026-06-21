Uruguay enfrenta a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 con la obligación de ganar tras el empate ante Arabia Saudita. Seguí en vivo la tabla de posiciones.

Uruguay se juega mucho más que tres puntos este sábado. Tras el inesperado empate 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut, el equipo de Marcelo Bielsa llega obligado a conseguir una victoria ante Cabo Verde para encaminar su clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026. Un nuevo tropiezo podría dejar a la Celeste en una situación muy incómoda de cara a la última jornada del Grupo H.

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En los papeles, Uruguay aparece como favorito por historia, jerarquía y plantel. Sin embargo, el conjunto sudamericano ya comprobó en la primera jornada que en esta Copa del Mundo no hay margen para relajarse. Con España esperando en el cierre de la fase de grupos, sumar de a tres ante Cabo Verde parece casi una necesidad para evitar sacar la calculadora.

Del otro lado estará una de las revelaciones del torneo. Cabo Verde sorprendió al mundo al rescatar un empate 0-0 frente a España en su estreno y ahora sueña con dar otro golpe histórico. Si logra sumar nuevamente ante Uruguay, quedará muy cerca de una clasificación impensada antes del comienzo del Mundial.