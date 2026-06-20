¿Wilfried Singo se perderá el Costa de Marfil vs Curazao por lesión?

Hoy Costa de Marfil estaba dando la sorpresa ganándole al medio tiempo a Alemania en el Mundial, el resultado terminó con un 2-1 a favor de los germanos, pero más allá del resultado para los marfileños, perdieron al que estaba siendo uno de los mejores del partido por una lesión, Wilfried Singo tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas.

Publicidad

¿Qué le pasó a Singo?

El defensa de 25 años sufrió una lesión en el isquiotibial, era el minuto 80 cuando el futbolista tenía el balón y Havertz lo estaba peleando, el marfileño logró salir de la marca, pero en el paso que da después sintió un dolor y de manera inmediata se agarró la parte trasera de su pierna y terminó en el césped pidiendo las asistencias médicas.

Singo tuvo que abandonar el campo y se tomaba el rostro con mucho malestar, por lo que ya en la banca cuando lo estaban atendiendo se le pudo ver con lágrimas en los ojos, lo que ya auguraba que el diagnóstico no era nada favorable, por lo que deja ver que el próximo encuentro ante Curazao se lo perdería.

Y es que de acuerdo con la información de DrScout, el futbolista habría sufrido una lesión de isquiotibiales grado 2 en la región del muslo izquierdo en el mes de enero, por lo que en esta ocasión vuelve a lesionarse en la misma zona y es que le aquejan esta molestia continua a la velocidad con la que juega y más en una Copa del Mundo.

Publicidad

¿Singo se podría perder todo el Mundial?

Precisamente una de las cualidades que más tiene es la rapidez en el terreno de juego y por ello estaba luciendo en el encuentro, pero lamentablemente en un lapso de 7 u 8 meses es la tercera vez que recae por esta misma lesión. La duración de ésta va entre 2 y 4 semanas, por lo que es casi un mes de recuperación que podría hacer que se perdiera el Mundial.

En síntesis