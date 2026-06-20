Las Águilas de Cartago y los Samuráis Azules se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 2 del Grupo F del Mundial 2026, Túnez y Japon se miden este sábado 20 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Ambos conjuntos buscarán su primera victoria en el certamen internacional.

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En el otro duelo de la zona, que fue entre Países Bajos y Suecia, terminó con victoria 5-1 de los neerlandeses y el primero puesto quedó para la Naranja Mecánica de momento. Por ese motivo, los dos conjuntos irán por las tres unidades para acomodarse en la zona.

Con respecto a este juego de la jornada de sábado, el choque entre africanos y asiáticos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

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Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Túnez contra Japón únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

Dónde ver Túnez vs Japón por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis

Túnez vs. Japón: se enfrentan el 20 de junio a las 22:00 horas.

se enfrentan el 20 de junio a las 22:00 horas. ViX Premium: transmitirá el partido en México; no irá por televisión abierta.

transmitirá el partido en México; no irá por televisión abierta. Países Bajos venció 5-1 a Suecia: en el otro duelo del grupo.