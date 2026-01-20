Curry se ilusiona: La promesa que Jimmy Butler le hizo a Warriors tras la lesión que lo sacó de la temporada

Todo cambió en los Golden State Warriors. Jimmy Butler se lesionó, quedó por fuera del resto de la temporada 2025-26 y la narrativa que se instaló es que se acabaron las posibilidades de que sean contendientes al título de la NBA. Sin embargo, apareció una promesa de Butler que ilusiona a Stephen Curry y compañía.

Publicidad

Publicidad

Los Warriors venían de tres victorias consecutivas y el siguiente rival era Miami Heat. El juego estaba muy parejo y Jimmy Butler decidió ir a pelear un rebote durante el tercer cuarto. Hasta ahí todo normal, pero cuando Butler puso la rodilla derecha en la duela, terminó sufriendo una grave lesión.

El periodista Shams Charania, de ESPN, informó que Jimmy Butler sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó por fuera del resto de la temporada 2025-26. Ahora, era el momento de saber qué piensa el escolta sobre esta mala noticia para Stephen Curry y todo Golden State Warriors.

Butler y una promesa a Warriors tras la dura lesión que sufrió

La lesión de Jimmy Butler en Warriors vs. Heat. (Foto: X / @F0RGIAT0)

Publicidad

Publicidad

Luego de saber que estará como mínimo seis meses por fuera de las canchas, Jimmy Butler rompió el silencio con una publicación en Instagram en la que le hizo una firme promesa a Curry y a todos los Warriors: “Estaré de vuelta antes de que te des cuenta”. ¿Le alcanzaría para jugar un hipotético Juego 7 de Finales?

ver también Jimmy Butler, afuera del resto de la temporada por lesión: hasta cuándo tiene contrato con los Warriors

Post de Butler tras su lesión. (Foto: Instagram / @jimmybutler)

¿Jimmy Butler llegaría a jugar las Finales de la NBA por su lesión?

Si se tiene en cuenta que el Juego 7 de las Finales NBA 2026 se juega el 19 de junio, sería prácticamente imposible que Jimmy Butler pudiera estar disponible en el caso que Golden State Warriors esté disputando la serie por el trofeo Larry O’Brien. ¿El motivo? Habrían pasado tan solo cinco meses desde que el escolta sufrió la rotura de ligamentos y la inteligencia artificial ‘Gemini’, basada en conceptos médicos, estima un periodo de baja de 9 a 12 meses.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Contra cuál equipo se lesionó Jimmy Butler? ¿Contra cuál equipo se lesionó Jimmy Butler? Ya votaron 0 personas

Datos clave