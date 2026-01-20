Jimmy Butler y los Golden State Warriors recibieron un golpe muy duro este lunes a la noche. La franquicia californiana está 8° en la Conferencia Oeste y se le vienen meses decisivos para intentar alcanzar los Playoffs, pero deberá hacerlo sin una de sus estrellas.

Publicidad

Publicidad

Jimmy Butler luchó por un balón en una acción del tercer cuarto del juego ante Miami Heat y, cuando cayó al saltar, la figura de la NBA apoyó mal su pierna derecha y se hizo daño la rodilla. El jugador de los Warriors no pudo continuar en el partido.

Unas horas después de lo sucedido, se reveló la peor noticia posible: Jimmy Butler sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se pierde lo que resta de la temporada 2025-2026 de la NBA. Stephen Curry no volverá a jugar con su principal socio en los próximos meses.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jimmy Butler?

Jimmy Butler firmó con Golden State Warriors por dos temporadas. Es decir que aún tiene asegurado un año más con la franquicia de la NBA y dirá presente en la campaña 2026-2027. Una vez finalizada la misma, en 2027 se convertirá en agente libre.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De todos modos, ahora mismo pensar en la próxima temporada no tiene mucho sentido. Jimmy Butler cumplirá 37 años en septiembre y no se sabe cómo se recuperará de una lesión tan grave y que lleva tanto tiempo de rehabilitación.

ver también Stephen Curry reveló la inesperada reacción que tuvo Jimmy Butler tras su dura lesión: “Seguía bromeando”

Jimmy Butler venía promediando 20 puntos, 5,6 rebotes y 4,9 asistencias a lo largo de la temporada con Golden State Warriors. La franquicia tiene un récord de 25-19 y ahora tendrá que intentar clasificar a los Playoffs sin una de sus principales figuras.

Publicidad

Publicidad

En síntesis