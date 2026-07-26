Ante la negativa de LeBron James, Cleveland Cavaliers se refuerza con una estrella internacional

El Rey le dijo que no al equipo que lo vio nacer, pero en Ohio no perdieron el tiempo y firmaron a otro protagonista de élite.

Cleveland Cavaliers buscó una respuesta inmediata en el mercado de pases tras sufrir un duro revés en sus planes principales. Luego de confirmarse que LeBron James optó por fichar con Philadelphia 76ers, la dirigencia de los Cavs activó un plan alternativo para potenciar la plantilla. El equipo de Ohio concretó la llegada del internacional croata Mario Hezonja para reforzar su perímetro de cara a la próxima temporada de la NBA.

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Todo sobre Mario Hezonja, el nuevo fichaje de Cavaliers

El alero de 31 años acordó un contrato por una temporada y 2,8 millones de dólares para sellar su retorno a la élite del baloncesto. Formado en las divisiones inferiores del Barcelona abandona el Real Madrid, donde se consolidó como una de las máximas figuras del continente europeo. Para hacer posible este traspaso, Hezonja ejecutó una cláusula de salida estipulada en su vínculo con la institución española a cambio de 850.000 euros.

La incorporación de Hezonja representa una apuesta de jerarquía para el esquema del entrenador Kenny Atkinson en Ohio. El balcánico compartirá vestuario con figuras de la talla de Donovan Mitchell y James Harden en un quinteto con serias aspiraciones. Su arribo se gestó tras un cambio de agencia de representación en febrero, un movimiento que facilitó las negociaciones con las franquicias norteamericanas.

Mario Hezonja es el nuevo fichaje de Cleveland Cavaliers. (GETTY IMAGES)

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Esta contratación marca la segunda etapa del jugador en la ligas de Estados Unidos tras su primer paso entre los años 2015 y 2020. Drafteado en el quinto puesto por Orlando Magic en 2015, el alero vistió también las camisetas de New York Knicks y Portland Trail Blazers en un rol secundario. Tras esa experiencia inicial, el croata retornó a Europa para defender los colores de Panathinaikos, UNICS Kazán y finalmente el club Merengue.

Mario desembarca en Cleveland en el punto más alto de su carrera profesional tras un paso brillante por la liga de España. Con el Real Madrid conquistó la Euroliga en su primera campaña y obtuvo el premio al Jugador Más Valioso de la liga ACB en el último curso 2025-26. Con este antecedente sobre la mesa, los Cavaliers suman un perfil versátil para cubrir el hueco que dejó la frustrada llegada del astro de Akron.

En síntesis

Mario Hezonja fichó por los Cleveland Cavaliers para la próxima temporada de la NBA.

fichó por los Cleveland Cavaliers para la próxima temporada de la NBA. El alero croata firmó un contrato por 2,8 millones de dólares y una temporada.

y una temporada. El jugador de 31 años pagó una cláusula de 850.000 euros al Real Madrid.