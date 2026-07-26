De ganar 6 mil euros en Portugal a esto: El nuevo sueldo de Vozinha en Colo Colo

Antes de que Vozinha llegara al Mundial 2026, él jugaba con el GD Chaves de Portugal, equipo con el que había terminado su contrato y habían decidido no renovarlo. Es por ello que llegó con Cabo Verde a la Copa del Mundo desempleado y como agente libre, por lo que después de sus actuaciones hoy fue fichado por Colo Colo.

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El arquero salió conmovido por firmar su nuevo contrato en Chile, que llegó hasta las lágrimas. De esta manera, se cumplió un sueño para el caboverdiano al tener uno de los mejores mundiales y llevando a su selección a uno de los lugares predilectos a nivel global. Pero eso no es todo sino que su salario se duplicaría más de 11 veces.

¿Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo?

Cabe mencionar que estando con la plantilla de Chaves, Vozinha percibía un sueldo que iba de los 6 mil euros a los 9 mil euros mensuales. Sin embargo, tras su llegada al conjunto chileno, esa cifra se elevaría de manera increíble, por lo que eso también generó una emoción muy fuerte en el portero de Cabo Verde en su llegada.

De acuerdo con lo revelado por Récord, el guardameta caboverdiano estaría recibiendo un total de 900 mil pesos mensuales, con un contrato de un año y medio. Es por esto, que ahora podrá cobrar mucho mejor y será además uno de los arqueros que llega como estrella a esta plantilla, después de lo mostrado ante los finalistas del Mundial.

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Cabe mencionar que con el impacto que ha tenido el cancerbero en el mundo del futbol, será una campaña impresionante de marketing que seguramente le dejará mucho al equipo, incluso en cuestión de camisetas, ya que muchos de los seguidores buscarán contar con su jersey para apoyar al conjunto a lo largo de la temporada.

En síntesis