LeBron James reveló por qué eligió no retirarse de la NBA y fichar con los Philadelphia 76ers

LeBron James firmó un contrato por dos temporadas y 8 millones de dólares con los Philadelphia 76ers. Los detalles de su elección.

Después de mucha especulación, este viernes llegó la gran noticia. LeBron James no solo que no decidió retirarse de la NBA sino que firmó un contrato por dos temporadas con los Philadelphia 76ers, una franquicia que no estaba dentro de las supuestas opciones del ‘Rey’.

Publicidad

El periodista Shams Charania reveló la información acerca del futuro de LeBron James. Luego fue el propio jugador que contó los motivos por los cuales decidió elegir a Philadelphia 76ers e incluso la estrella de la NBA comentó que estuvo cerca de retirarse.

“Pensaba que se había acabado todo cuando terminó la temporada. No estaba preparado para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirme de verdad, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en aquella última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si todavía me apasionaba este deporte”, comenzó diciendo LeBron James en sus redes sociales.

“Sigo queriendo de verdad este deporte, y aún tengo mucho que ofrecer. Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había tenido la oportunidad de no saber qué hacer y de tomarme tiempo de verdad para simplemente pensar. He pasado unos meses increíbles con todas las personas a las que quiero, intentando aclararme las ideas. Esta es mi última decisión. No lo hago por el dinero. No lo hago por mi familia. ¿Por qué sigo jugando realmente a estas alturas?”, agregó el ‘Rey’.

Publicidad

LeBron James con Joel Embiid, su nuevo compañero en Philadelphia (Getty Images)

“Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato“, añadió LeBron James, quien cree que con los Sixers tendrá una oportunidad real de un título.

“Creo que puedo contribuir a que los Philadelphia 76ers se conviertan en un equipo campeón y estoy deseando animar a una nueva afición y emprender este increíble viaje por última vez. Gracias, Los Ángeles. ¡Siempre querré a Miami y el noreste de Ohio siempre será mi hogar!”, concluyó la estrella de la NBA.

Publicidad

Los detalles del contrato de LeBron James con Philadelphia

LeBron James dio a entender que los Sixers será el último equipo de su carrera. El jugador de 41 años firmó por dos temporadas y 8 millones de dólares, aunque la segunda es con opción de jugador, por lo que habrá que ver si uno de los mejores de la historia decide continuar una vez que finalice la próxima campaña.

En síntesis