El gigante de Italia desembolsó una fortuna para fichar un delantero, pero escatima para el defensa azulcrema.

En tanto el Club América no logra recuperar su mejor versión dentro de la cancha, afuera de ella la directiva sigue esperando la definición de la venta de Israel Reyes. El defensa multicampeón tiene el sueño de jugar en Europa, pero todavía no han llegado esas ofertas que satisfagan las exigencias económicas de las autoridades.

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Durante los últimos días, Roma fue el equipo que más interés mostró en fichar al zaguero natural y hoy marcador de punta de las ‘Águilas’. El gigante de Italia pretende incorporar al futbolista del América, pero todavía no ha alcanzado un acuerdo de traspaso. En Coapa están abiertos a realizar la operación bajo sus condiciones.

En estas horas, Corriere Dello Sport, prestigioso periódico italiano, reveló que el club de la Serie A ofreció 5 millones de euros pero no llega a los 7 que pide América. Hay dos millones de euros de diferencia entre las partes, una diferencia que a priori parecería solucionable pero que sin embargo dilata mucho tiempo la negociación.

Ahora bien, a esa curiosa situación que retrasa el arreglo entre directivas, se le ha sumado que este domingo Roma compró a un argentino en ¡35 millones de euros! Nuevamente, tras conocerse la noticia, surgió el debate por el tema de la “nacionalidad”, donde muchos acusan que por los jugadores mexicanos no se paga tanto dinero.

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Esta noche, César Luis Merlo destapó que los italianos desembolsaron esa fortuna por Santiago Castro, centrodelantero argentino titular del Bologna de su misma liga. Para colmo, tampoco se trata de un atacante que posea un promedio goleador muy alto para ser un ‘nueve de área’, como para costar esa millonada de un club a otro.

Santiago Castro, el nuevo refuerzo de Roma [Foto: Serie A]

Santiago Castro es un talentoso ‘killer’ categoría 2004, de apenas 21 años de edad pero que llevaba ya tres temporadas jugando en el Calcio. La ‘Loba’ paga por los 22 goles y 15 asistencias en 105 partidos que sumó el delantero del Bologna en su primer paso por la Serie A. Mientras tanto, escatima por Israel Reyes, un tricampeón con el Club América.

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Más todavía luego de esta operación, en Coapa están a la expectativa de que Roma mejore la oferta y llegue a los 7 millones de euros que demandan para dejar ir a Israel Reyes. Todavía queda tiempo en el mercado de fichajes de verano, pero en las ‘Águilas’ necesitan resolver cuanto antes la situación para saber si salen a buscar un sustituto antes del cierre.