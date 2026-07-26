En el mundo Pumas UNAM, los últimos días se habían revolucionado sobre todo en las redes sociales, a raíz del episodio público que creó tensión entre los fanáticos. Los dichos del vicepresidente deportivo habían anticipado un panorama preocupante, ante una plantilla que todavía no tiene forma como para pelear un campeonato.

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En la reciente conferencia de prensa ante los medios, se lanzó una frase con la que la mayor parte de la afición no estuvo de acuerdo. Antonio Sancho sostuvo que el plantel estaba completo y el club retirado del mercado. De esa manera, el mandatario cerraba la puerta a cualquier tipo de incorporación que la institución pudiese realizar en breve.

Esas palabras habían causado mucho fastidio en el público auriazul, que considera que aún le faltan varios refuerzos a Pumas UNAM para poder competir con los poderosos. Sin embargo, hace instantes César Luis Merlo desmintió al directivo y trajo tranquilidad a los simpatizantes de los ‘Universitarios’ respecto a los fichajes para el Apertura 2026.

El especialista en libro de pases y cercano al Club Universidad Nacional se refirió al testimonio de Antonio Sancho en su último informe y explicó el detrás de escena de la postulación. El periodista aseguró que se trata de una estrategia institucional y no de una afirmación de que efectivamente los ‘Felinos’ ya se hayan lavado las manos del mercado.

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De acuerdo a la información del reportero argentino, Pumas UNAM está buscando por lo menos un defensor más para reforzar la última línea del equipo de Esteban Solari. La prioridad está en fichar un jugador en ese sector, aunque si aparece alguna opción accesible, también podrían contratar un delantero más para jerarquizar el ataque para la Liga MX.

En este sentido, manifestar públicamente que estás retirado del mercado permitiría algunas ventajas a Pumas a la hora de trabajar en alguna llegada puntual. Entre ellas, sirve para bajar el precio de un jugador, evitar que otros clubes se metan en una negociación o reducir la presión de un agente que intente condicionar una posible incorporación. El daño colateral sería el enojo de la afición auriazul para con la junta directiva por los dichos públicos.

Sancho sigue buscando refuerzos más allá de su testimonio [Foto: Getty]