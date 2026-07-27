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Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 2 del Apertura 2026

Con el cierre de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, varios equipos sumaron minutos importantes en la regla de menores.

Así marcha la tabla de la regla de menores.
© Getty ImagesAsí marcha la tabla de la regla de menores.

El domingo finalizó la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y, si bien todavía falta muchísimo para que termine el campeonato, ya empiezan a aparecer algunas sorpresas tanto en la tabla de posiciones como en el rendimiento de varios equipos.

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El único de los grandes que estuvo a la altura hasta el momento fue el vigente campeón, Cruz Azul, que ganó los dos partidos que disputó y además conquistó el Campeón de Campeones durante el fin de semana tras vencer por 3-1 a Toluca en Estados Unidos.

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América, por su parte, todavía no termina de convencer desde lo futbolístico, aunque rescató cuatro puntos de los seis que disputó y se mantiene en zona de clasificación. Chivas logró recuperarse después de la derrota en el debut y consiguió su primera victoria en el certamen para volver a meterse en la pelea.

Toluca, Pumas y Rayados también registran un triunfo en las dos primeras jornadas y todavía buscan encontrar su mejor versión. Distinta es la situación de Tigres, que tuvo un comienzo muy flojo y apenas sumó un punto de los seis posibles

Más allá de la lucha por la cima del campeonato, otro aspecto que empieza a tomar protagonismo es la regla de menores. Todos los clubes están obligados a darles participación a futbolistas jóvenes durante el torneo para cumplir con el reglamento impuesto por la Liga MX, que busca impulsar el desarrollo de jugadores surgidos de las fuerzas básicas. Cada institución deberá acumular 1.170 minutos con futbolistas elegibles antes del final del Apertura 2026.

Tabla de la regla de menores tras la Jornada 2 del Apertura 2026

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la jornada 2 del Apertura 2026

Pos.ClubMinutos acumuladosMinutos por cumplir
1América390780
2Club Tijuana372798
3Necaxa334836
4Pachuca221949
5Atlante216954
6Atlas214956
7Pumas UNAM181989
8Atlético de San Luis180990
9Puebla1151055
10Toluca1051065
11Cruz Azul1011069
12Tigres UANL881082
13Querétaro661104
14León481122
15Santos Laguna451125
16Rayados de Monterrey151155
17FC Juárez91161
18Guadalajara01170

En sintesis

  • Cruz Azul ganó sus dos partidos disputados y conquistó el Campeón de Campeones.
  • América lidera la regla de menores con 390 minutos acumulados tras la fecha 2.
  • Guadalajara es el único equipo que todavía no sumó minutos en la regla.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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