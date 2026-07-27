Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 2 del Apertura 2026

Con el cierre de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, varios equipos sumaron minutos importantes en la regla de menores.

El domingo finalizó la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y, si bien todavía falta muchísimo para que termine el campeonato, ya empiezan a aparecer algunas sorpresas tanto en la tabla de posiciones como en el rendimiento de varios equipos.

Publicidad

Encuesta¿En este torneo puede haber un campeón inesperado? ¿En este torneo puede haber un campeón inesperado? YA VOTARON 0 PERSONAS

El único de los grandes que estuvo a la altura hasta el momento fue el vigente campeón, Cruz Azul, que ganó los dos partidos que disputó y además conquistó el Campeón de Campeones durante el fin de semana tras vencer por 3-1 a Toluca en Estados Unidos.

América, por su parte, todavía no termina de convencer desde lo futbolístico, aunque rescató cuatro puntos de los seis que disputó y se mantiene en zona de clasificación. Chivas logró recuperarse después de la derrota en el debut y consiguió su primera victoria en el certamen para volver a meterse en la pelea.

Toluca, Pumas y Rayados también registran un triunfo en las dos primeras jornadas y todavía buscan encontrar su mejor versión. Distinta es la situación de Tigres, que tuvo un comienzo muy flojo y apenas sumó un punto de los seis posibles

Publicidad

Más allá de la lucha por la cima del campeonato, otro aspecto que empieza a tomar protagonismo es la regla de menores. Todos los clubes están obligados a darles participación a futbolistas jóvenes durante el torneo para cumplir con el reglamento impuesto por la Liga MX, que busca impulsar el desarrollo de jugadores surgidos de las fuerzas básicas. Cada institución deberá acumular 1.170 minutos con futbolistas elegibles antes del final del Apertura 2026.

Tabla de la regla de menores tras la Jornada 2 del Apertura 2026

Pos. Club Minutos acumulados Minutos por cumplir 1 América 390 780 2 Club Tijuana 372 798 3 Necaxa 334 836 4 Pachuca 221 949 5 Atlante 216 954 6 Atlas 214 956 7 Pumas UNAM 181 989 8 Atlético de San Luis 180 990 9 Puebla 115 1055 10 Toluca 105 1065 11 Cruz Azul 101 1069 12 Tigres UANL 88 1082 13 Querétaro 66 1104 14 León 48 1122 15 Santos Laguna 45 1125 16 Rayados de Monterrey 15 1155 17 FC Juárez 9 1161 18 Guadalajara 0 1170

En sintesis

Cruz Azul ganó sus dos partidos disputados y conquistó el Campeón de Campeones.

ganó sus dos partidos disputados y conquistó el Campeón de Campeones. América lidera la regla de menores con 390 minutos acumulados tras la fecha 2.

lidera la regla de menores con 390 minutos acumulados tras la fecha 2. Guadalajara es el único equipo que todavía no sumó minutos en la regla.