Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 2 del Apertura 2026

El domingo finalizó la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y, si bien todavía falta muchísimo para que termine el campeonato, ya empiezan a aparecer algunas sorpresas tanto en la tabla de posiciones como en el rendimiento de varios equipos.
Encuesta¿En este torneo puede haber un campeón inesperado?
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El único de los grandes que estuvo a la altura hasta el momento fue el vigente campeón, Cruz Azul, que ganó los dos partidos que disputó y además conquistó el Campeón de Campeones durante el fin de semana tras vencer por 3-1 a Toluca en Estados Unidos.
América, por su parte, todavía no termina de convencer desde lo futbolístico, aunque rescató cuatro puntos de los seis que disputó y se mantiene en zona de clasificación. Chivas logró recuperarse después de la derrota en el debut y consiguió su primera victoria en el certamen para volver a meterse en la pelea.
Toluca, Pumas y Rayados también registran un triunfo en las dos primeras jornadas y todavía buscan encontrar su mejor versión. Distinta es la situación de Tigres, que tuvo un comienzo muy flojo y apenas sumó un punto de los seis posibles
Más allá de la lucha por la cima del campeonato, otro aspecto que empieza a tomar protagonismo es la regla de menores. Todos los clubes están obligados a darles participación a futbolistas jóvenes durante el torneo para cumplir con el reglamento impuesto por la Liga MX, que busca impulsar el desarrollo de jugadores surgidos de las fuerzas básicas. Cada institución deberá acumular 1.170 minutos con futbolistas elegibles antes del final del Apertura 2026.
Tabla de la regla de menores tras la Jornada 2 del Apertura 2026
|Pos.
|Club
|Minutos acumulados
|Minutos por cumplir
|1
|América
|390
|780
|2
|Club Tijuana
|372
|798
|3
|Necaxa
|334
|836
|4
|Pachuca
|221
|949
|5
|Atlante
|216
|954
|6
|Atlas
|214
|956
|7
|Pumas UNAM
|181
|989
|8
|Atlético de San Luis
|180
|990
|9
|Puebla
|115
|1055
|10
|Toluca
|105
|1065
|11
|Cruz Azul
|101
|1069
|12
|Tigres UANL
|88
|1082
|13
|Querétaro
|66
|1104
|14
|León
|48
|1122
|15
|Santos Laguna
|45
|1125
|16
|Rayados de Monterrey
|15
|1155
|17
|FC Juárez
|9
|1161
|18
|Guadalajara
|0
|1170
En sintesis
- Cruz Azul ganó sus dos partidos disputados y conquistó el Campeón de Campeones.
- América lidera la regla de menores con 390 minutos acumulados tras la fecha 2.
- Guadalajara es el único equipo que todavía no sumó minutos en la regla.