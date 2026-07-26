La derrota de los Diablos Rojos ante La Máquina generó enojo entre los seguidores escarlatas, quienes señalaron a un protagonista del equipo como el principal responsable del resultado.

Toluca perdió una final después de varias ganadas al hilo con Antonio Mohamed en el banquillo. Por primera vez, los Diablos Rojos fueron muy superados por su rival. Cruz Azul fue ampliamente mejor en Estados Unidos, ganó por 3-1 y se quedó con el Campeón de Campeones para conseguir otro título importante, a meses de quedarse con la décima.

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Los aficionados del conjunto escarlata se mostraron muy enojados con el equipo tras la actuación y apuntaron principalmente contra la directiva, defendiendo al DT y entendiendo que hay que tomar cartas en el asunto para volver a competir en grande.

Las redes sociales se llenaron de críticas tras el pitazo final. Aunque algunos reconocieron la superioridad de Cruz Azul, la mayoría de los aficionados coincidió en que el principal problema de Toluca pasa por la falta de incorporaciones para potenciar el plantel de Antonio Mohamed.

El enojo de la afición de Toluca

“Fuera directiva antes que mi Turco. ¡Fuera directiva antes que Turco! Primer aviso”, expresó un usuario que defendió al entrenador pero apuntó contra los directivos.

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“Directiva del Toluca dejen de comerse los mocos y traigan refuerzos. Esto no alcanza ni para liguilla, así como pidieron que renovaran el abono y lo subieron de precio así traigan los refuerzos. Qué lejos está el Toluca de su mejor nivel, qué falta hace Marcel y Paulinho, aún así no traen ritmo, siguen de vacaciones, se nota la falta de pretemporada”, comentó otro enojado por la falta de fichajes.

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“Cruz Azul está a su máximo, el mejor de Liga MX, pero si Toluca recupera jugadores y retoma su máximo nivel, le ganaría”, explicó un usuario sobre las ausencias importantes que tiene el plantel.

“A Tony no lo voy a culpar, hoy no. Esto es directamente responsabilidad de la directiva”, escribió un fan de los Diablos Rojos que prefirió defender al DT argentino.

“Con este plantel ni la Moleros Cup, ni mucho menos el torneo internacional en diciembre. Se requiere alguien que tenga el mínimo nivel de Romero y uno o dos hombres de ataque. Nada más, ¿dónde están atendiendo las demandas de mi Turco?”.

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“Se notó muchísimo la diferencia de plantel. Este equipo no puede darse el lujo de ganar y dormirse otra vez. Urgen refuerzos porque no es posible que nuestras incorporaciones para buscar jugar contra el PSG sean Guti y Pocho. Necesitan moverse ya mismo y buscar nutrir el plantel”, comentó otro aficionado.

En sintesis

Cruz Azul venció 3-1 a Toluca y ganó el Campeón de Campeones.

venció 3-1 a Toluca y ganó el Campeón de Campeones. Antonio Mohamed sufrió su primera derrota en una final al frente del Toluca.

sufrió su primera derrota en una final al frente del Toluca. Aficionados de Toluca criticaron a la directiva por la falta de refuerzos para el plantel.