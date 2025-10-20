Es tendencia:
Con Doncic y sin LeBron: Este es el quinteto titular de Los Angeles Lakers para el partido contra Warriors

LeBron James se perderá el estreno de la Temporada Regular por lesión y se espera que regrese recién a mediados de noviembre.

Por Leandro Barraza

Luka Doncic y J.J. Redick
© GETTY IMAGESLuka Doncic y J.J. Redick

Los Angeles Lakers hacen su debut en la Temporada Regular de la NBA este martes 21 de octubre desde las 20:00 hs (centro de México) ante Golden State Warriors. Pese a los malos resultados en la preseason, la franquicia de California tiene ilusiones renovadas con un Luka Doncic en condiciones óptimas.

El esloveno brilló en el Eurobasket con su seleccionado hasta la eliminación en cuartos de final a manos de Alemania (futuro campeón) y ahora promete ser una de las figuras de la temporada en lo que será su primer año completo con Lakers. De hecho, Doncic será titular y liderará los ataques angelinos en el estreno contra Warriors, mientras que LeBron James no estará disponible por lesión.

En la misma línea, el refuerzo DeAndre Ayton confirma su presencia en el quinteto inicial, mientras que J.J. Reddick ratificó su confianza en Austin Reaves, quien viene de tener una gran temporada. A continuación, conoce los cinco jugadores que saltarán al campo contra Golden State Warriors este martes por la noche.

El quinteto titular de Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

  • Luka Doncic
  • Gabe Vincent
  • Austin Reaves
  • Rui Hachimura
  • DeAndre Ayton
Luka Doncic liderará a Lakers en el debut

Luka Doncic liderará a Lakers en el debut (GETTY IMAGES)

El calendario de Los Angeles Lakers en octubre

  • Golden State Warriors – 21 de octubre
  • Minnesota Timberwolves – 24 de octubre
  • Sacramento Kings – 26 de octubre
  • Portland Trail Blazers – 27 de octubre
  • Minnesota Timberwolves – 29 de octubre
  • Memphis Grizzlies – 31 de octubre
leandro barraza
Leandro Barraza
