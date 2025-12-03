La NBA es una liga que se caracteriza por regalarle a los aficionados múltiples fichajes revolucionarios o inesperados. En ocasiones, algunas de las figuras más importantes cambian de franquicia de la noche a la mañana, pero en otras oportunidades el rumor se construye durante meses y eso no hace más que alimentar la expectativa de sobremanera. Por eso, que alguien que salió campeón con LeBron James y que ahora quiera replicar el camino de Michael Jordan, es una verdadera noticia.

Anthony Davis conquistó la NBA en la temporada 2019-2020 con un nivel superlativo que le permitió acompañar de gran manera a LeBron a conseguir la gloria máxima. A partir de allí, se pensó que Los Angeles Lakers podían llegar a construir un proyecto ganador, pero el paso de las temporadas terminó por desgastar todo lo planeado anteriormente.

Estas modificaciones en la plantilla tras algunos años irregulares y sin competencia fuerte contras los mejores equipos de la liga, terminaron desembocando en uno de los intercambios más importantes de los últimos tiempos: Luka Doncic llegó a Lakers y Davis pasó a Dallas Mavericks. Ahora, AD podría estar explorando nuevamente el mercado.

Anthony Davis aparece en el radar de Chicago Bulls para un movimiento fuerte en el mercado. (GETTY IMAGES)

El equipo que se interesó en Anthony Davis

Según trascendió en las últimas horas, Chicago Bulls posó su ojos en el pívot para intentar dar un salto importante en sus filas. La intención de la franquicia que brilló ante el mundo de la mano de Michael Jordan sería reforzarse en la zona pintada con uno de los jugadores más dominantes de la liga.

Davis, quien se ha perdido la mayoría de los partidos del inicio de la Temporada Regular por lesión, no está totalmente decidido a dejar Mavericks, ya que el proyecto lo tiene como líder y referente de un equipo que busca la reconstrucción. Sin embargo, el hecho de dar un paso a una franquicia como Bulls se torna más que seductor para la estrella de 32 que busca un renacer en su carrera.

En síntesis

