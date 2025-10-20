Después de algunos meses de espera, por fin empieza una nueva temporada de la NBA con partidos más que interesantes que los fanáticos del basquetbol están esperando desde hace rato. Al igual que siempre, la misma promete ser muy emocionante.

El campeón, Oklahoma City Thunder, abre la temporada en el Paycom Center ante Houston Rockets este martes 21 de octubre a las 17:30 hs de la CDMX, en busca de comenzar con el pie derecho e ir por el bicampeonato.

Sin embargo, el duelo que esperan todos los aficionados es el que sigue después, que justamente será entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers. En el Crypto.com Arena, se medirán a las 20:00 hs de la CDMX por el primer partido de la temporada 2025-2026 de la NBA, en un duelo repleto de grandes estrellas.

La gran baja que sufre Lakers

Los Ángeles Lakers tendrán una baja muy importante para su debut ante Golden State Warriors. LeBron James no podrá jugar debido a un problema en el nervio ciático que lo mantiene fuera del equipo y ahora deberá esperar a su recuperación para volver.

El capitán y máxima estrella del conjunto angelino se perderá los primeros partidos de la temporada 2025-26 de la NBA. A pesar de esto, los aficionados esperan un gran espectáculo en el Crypto.com Arena ya que hay otros grandes jugadores.