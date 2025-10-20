¿Juega Jimmy Butler? El quinteto titular de Golden State Warriors para enfrentar a Los Angeles Lakers

Este martes 21 de octubre comienza la temporada 2025-2026 de la NBA. Uno de los partidos que se van a disputar tiene como protagonistas a los Golden State Warriors y a Los Angeles Lakers, encuentro que se llevará a cabo en el Crypto.com Arena a partir de las 20:00hs (CDMX).

Si bien ambas franquicias tienen varios jugadores importantes, ya está confirmado por ejemplo que LeBron James no disputará el partido. Por su parte, la presencia de Jimmy Butler en los Golden State Warriors es una incertidumbre por un problema físico.

Jimmy Butler se torció el tobillo en una práctica de hace unos días y, aunque Steve Kerr mencionó que la resonancia magnética no arrojó ninguna lesión, el alero no disputó los últimos tres partidos de pretemporada de los Golden State Warriors por esta cuestión.

El periodista Dalton Johnson, quien cubre el día a día de la información de la franquicia californiana, detalló que es cuestionable la presencia de Jimmy Butler en el primer partido de la temporada de la NBA contra Los Angeles Lakers. Jonathan Kuminga también es duda en los Warriors.

La franquicia liderada por Stephen Curry inicia una nueva temporada con la ilusión de luchar por el título de la NBA. Jimmy Butler transitará su primera campaña entera con los Golden State Warriors y el equipo se enfrentará con unos Lakers sin LeBron James y Marcus Smart, pero sí contará con la presencia de Luka Doncic.

El quinteto de Golden State Warriors