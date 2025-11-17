Cooper Flagg, joven estrella de Mavericks, hace historia en la NBA: ni LeBron lo logró

Dallas Mavericks cortó su mala racha con una ajustada victoria ante Portland Trail Blazers. La franquicia texana venía de tres derrotas consecutivas en la Temporada Regular de la NBA, pero este domingo se impusieron en el American Airlines Center en overtime de la mano de un brillante Cooper Flagg.

La joven estrella (pick n°1 del Draft 2025) se despachó con 21 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, dos bloqueos y un robo. Esto significó un registro histórico para un jugador de 18 años, ya que nadie de su edad había conseguido estos números en un mismo partido, ni siquiera LeBron James.

Según Tim MacMahon, de ESPN, James había logrado cuatro de esos registros en tres ocasiones con 18 años, pero le faltaron los bloqueos. De esta manera, Flagg marcó su primer precedente en la liga más importante de baloncesto y confirma que está llamado a hacer grandes cosas en la NBA.

Cooper Flagg haciendo una volcada con Dallas Mavericks (GETTY IMAGES)

¿Cuál es el career-high de Cooper Flagg en la NBA?

A pesar de su corta edad, Flagg ya es una pieza clave en Dallas Mavericks y el partido en el que más puntos anotó fue ante nada más y nada menos que los Bucks de Giannis Antetokounmpo. El pasado lunes 10 de noviembre, Cooper registró 26 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias, dos robos y un tapón en la derrota por 116-114.

