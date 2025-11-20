El Play-in del Apertura 2025 ha dado comienzo este jueves, con dos partidos que abrieron la fase preliminar rumbo a la Liguilla del campeonato. Con algunas sorpresas y los resultados iniciales confirmados, se ha esclarecido el cuadro de la Fiesta Grande del futbol mexicano, camino a la definición del título del segundo semestre en la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Los resultados del jueves en el Play-in del Apertura 2025:

En el primer turno de la jornada, Pachuca venció por 3-1 a Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo, y lo dejó totalmente eliminado del Torneo Apertura. Enner Valencia y Kenedy (en dos ocasiones) marcaron los goles de los ‘Tuzos’, que se clasificaron al último partido del Play-in por un boleto a Liguilla.

En el segundo turno del día, Xolos derrotó por 3-1 a FC Juárez en el Estadio Caliente, y sacó su boleto a los cuartos de final del Torneo Apertura. Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora y Ezequiel Bullaude anotaron los tantos del Tijuana, que envió a los ‘Bravos’ al último encuentro del Play-in para continuar con vida.

Mourad encabezó la remontada de Xolos ante Juárez [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó el Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los marcadores finales del jueves, sólo queda un partido de Play-in para definir la última plaza de clasificación a la Liguilla: FC Juárez vs. Pachuca, a celebrarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez, será el encuentro que entregará el boleto final a la Fiesta Grande del futbol mexicano. De aquí saldrá el octavo equipo calificado para los cuartos de final del certamen.

ver también No pudo Keylor Navas: el golazo de Enner Valencia en Pachuca vs. Pumas para abrir el Play-in

¿Cómo quedó la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Con la noticia de la confirmación de Xolos como nuevo clasificado, así están hoy los cruces de los cuartos de final de la Liguilla del campeonato:

Toluca vs. FC Juárez/Pachuca (1° vs. 8°), con la vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

vs. (1° vs. 8°), con la vuelta en el Estadio Nemesio Diez. Tigres vs. Xolos (2° vs. 7°), con la vuelta en el Estadio Universitario.

vs. (2° vs. 7°), con la vuelta en el Estadio Universitario. Cruz Azul vs. Chivas (3° vs. 6°), con la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

vs. (3° vs. 6°), con la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. América vs. Monterrey (4° vs. 5°), con la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Publicidad

Publicidad

De este modo, hay siete de ocho participantes confirmados para la Fiesta Grande de México de este semestre: Juárez o Pachuca definirán al último equipo que será parte de la fase final del Torneo Apertra, y el ganador enfrentará al Toluca. El resto, ya conocen sus oponentes.