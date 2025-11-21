En la previa de lo que será la Jornada 5 de la UEFA Champions League, Bayern Múnich aguardaba por una sanción mínima para Luis Díaz. El futbolista colombiano vio la tarjeta roja en el último encuentro contra PSG, por una temerosa entrada frente a Achraf Hakimi, pero no tuvo suerte al conocer el castigo que las autoridades de la UEFA le propinaron este viernes.

Achraf Hakimi está lesionado desde el 4 de noviembre y sigue recuperándose (Getty Images)

Se supo que el Comité Disciplinario del órgano rector del futbol europeo suspendió al atacante por las próximas tres fechas. El club alemán no podrá contar con él para los siguientes juegos frente a Arsenal, Sporting de Lisboa y Union St. Gilloise, perjudicando la estrategia de Vincent Kompany.

Bayern Múnich apelará la sanción de Luis Díaz

Según Bild, la institución bávara considera desmedida la sanción al colombiano. Como primera instancia, las autoridades del equipo alemán le solicitaron a UEFA un escrito con la justificación del castigo y, una vez que este paso se cumpla, la siguiente medida será la de apelar el fallo del ente regular del futbol europeo.

Es un hecho que Luis Díaz no estará a disposición de Vincent Kompany en el duelo contra Arsenal, que se disputará el próximo miércoles 26 de noviembre en Londres, pero la directiva intentará que su regreso en Champions League pueda adelantarse. No quieren que la sanción supere el partido contra los ingleses.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Por lo pronto, fuera de lo que es esta competición internacional, el delantero colombiano sumará minutos este fin de semana con los bávaros. Si Vincent Kompany así lo dispone, Luis Díaz jugará por la Jornada 11 de la temporada 2025/26 de la Bundesliga ante Friburgo, este sábado 22 de noviembre.

