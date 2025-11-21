Aunque tiene mucho para decir con su talento sobre la duela, la realidad es que Michael Porter Jr. está siendo noticia en la NBA por sus polémicos dichos, que opacan el buen rendimiento que está presentando en el comienzo de una nueva temporada. Esta vez, la situación generó una controversia de la cual está hablando todo el mundo del deporte.

Porter tiene un podcast personal, algo que ha vuelto más que habitual entre los jugadores de la NBA, pero la diferencia con el resto de protagonistas es que Michael es mucho más polémico que cualquiera con sus afirmaciones. En ese contexto, en las últimas horas se transformó en noticia por cargar contra el basquetbol femenino, queriendo dejar en clara su postura de que no es justo ni tiene sentido compararlo con el masculino en ningún aspecto.

Qué dijo Michael Porter Jr.

“¿Sabes qué es una locura? Pat Bev dijo que un equipo de la WNBA podría vencer a los jugadores suplentes de un equipo de la NBA”, comenzó diciendo Porter. A lo que quien estaba con el, Lonzo Ball, expresó: “Voy a darte la respuesta más honesta, ahora mismo. Sé que MPJ piensa igual. No sé si lo dijo o no, pero voy a decir lo que pienso. Lo digo con todo el respeto, ¡Pero el Lonzo Ball de noveno grado en la WNBA es una locura! Así que, diría que después de noveno grado, no. Antes de eso, mira, en noveno grado medía más de 1.80 m y hacía mates”.

Michael Porter Jr. desató una polémica inesperada en la NBA. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, Porter agregó: “Probablemente diría que en octavo grado, porque tengo experiencia real en esto. Jugué contra mis hermanas. Ellas jugaban en la Universidad de Missouri y yo era muy joven. Me tenían en el equipo de prácticas y tenían a algunas jugadoras de la WNBA en su equipo, como Sophie Cunningham y otras. Yo estaba en séptimo u octavo grado, ¡Me volvía loco! Así que tengo experiencia de verdad. Es solo una diferencia, y ojalá esto dejara de ser tema de conversación, porque debería ser de sentido común. Valoro el sentido común. A veces siento que se ha perdido un poco”.

Claro que estos comentarios no pasaron desapercibidos y tuvieron sus consecuencias. Su franquicia, Brooklyn Nets fue expeditiva al solicitarle a Porter que dejara ciertos temas de lado cuando se expresa en público, ya que no es una imagen que quieran dejar hacia el mundo con una de sus principales estrellas. Parece que el conflicto habría llegado a su fin.

En síntesis

Michael Porter Jr. de los Brooklyn Nets causó controversia en su podcast personal.

de los causó controversia en su podcast personal. La polémica se generó por sus dichos cargando contra el baloncesto femenino (WNBA).

(WNBA). Porter y Lonzo Ball debatieron sobre si un equipo WNBA podría vencer a suplentes de la NBA.

