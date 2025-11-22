La decisión de la directiva de Pumas con Efraín Juárez tras la eliminación en la Liga MX

El plantel de Pumas ya se encuentra de vacaciones luego de la derrota con Pachuca y la eliminación de la Liga MX. El club felino tuvo muchas dificultades a lo largo del torneo y el resultado final marca que el conjunto de Efraín Juárez no pudo alcanzar los cuartos de final de la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

Una vez culminado el 2025 para el equipo, ahora es momento para que la directiva de Pumas empiece a tomar decisiones de cara al próximo año. La principal está relacionada con el futuro de Efraín Juárez y si el entrenador continuará al mando del club auriazul.

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, está confirmado que Efraín Juárez seguirá en Pumas. El reportero menciona que la directiva nunca se planteó despedirlo pese al mal rendimiento en el Apertura 2025.

En Pumas confían en que Efraín Juárez puede convertir al equipo en un contendiente al título. Recordemos que el técnico ni siquiera lleva un año al mando del club auriazul; el entrenador llegó en marzo pasado tras la destitución a Gustavo Lema.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez seguirá como entrenador de Pumas (Getty Images)

Después de lo que fue la derrota con Pachuca y la eliminación, Efraín Juárez expresó su deseo de continuar en Pumas: “Fue un semestre de mucho aprendizaje en lo personal. El club cuando me contrató, sabíamos de esto. Hay que hacer una evaluación desde la directiva, lo que me incumbe que es lo técnico-táctico, ver las áreas de oportunidad que tenemos. Me parece que hay que evaluar, nos sentaremos con la directiva para que no nos coma el tiempo de cara a la siguiente temporada para iniciar la primera semana de enero”.

De esta manera, mientras los futbolistas se toman sus vacaciones, Efraín Juárez y la directiva comenzarán a planear lo que será un mercado clave para Pumas. El mercado invernal suele ser más complicado y corto, pero el club necesita incorporar jerarquía y ampliar su plantel para aspirar a más.

Publicidad

Publicidad

ver también Los jugadores que podrían no seguir en Pumas en 2026 tras la eliminación en la Liga MX

En síntesis