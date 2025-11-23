El llamado de atención de Jimmy Butler a Stephen Curry por el mal momento de Golden State Warriors

La irregularidad llegó a los Warriors en la temporada NBA 2025-26 con la tercera derrota consecutiva hasta el juego contra Utah Jazz del lunes 24 de noviembre, así que Jimmy Butler no dudó, y con un contundente mensaje le hizo un llamado de atención a Stephen Curry y a sus demás compañeros.

A pesar de que Golden State Warriors llegó a tener una ventaja máxima de 11 puntos e inició el último cuarto tres puntos arriba en el marcador contra Portland Trail Blazers, terminaron perdiendo 127 a 123, quedaron 1-2 en el grupo C del Oeste de la Copa NBA y están al borde de la eliminación.

Era inevitable que no llegara la dura autocrítica de Jimmy Butler. Para nadie es un secreto que uno de los aspectos que más deja dudas sobre el juego de Stephen Curry es el impacto que pueda tener defendiendo, así que las palabras que Butler hizo sobre el mal momento de los Warriors le apuntó a ‘El Chef’ más que a otros jugadores de Golden State.

Jimmy Butler le llamó la atención a Curry y a todos los Warriors por el mal momento del equipo

Butler habló del mal momento de Warriors en la NBA. (Foto: Getty Images)

“Simplemente, no defendemos a nadie. Por lo que sé, no llevo mucho tiempo aquí, pero esa nunca ha sido la fórmula. No para ganar un campeonato. Hay que tomarse cada enfrentamiento como algo personal. Sí, habrá ayuda, pero tenemos que defender mucho mejor en ese lado del campo“, fue el llamado de atención de Jimmy Butler para Stephen Curry y todos sus compañeros en Golden State Warriors.

ver también La advertencia de LeBron a Curry y a todos los rivales de la NBA por el nivel de Los Angeles Lakers

Esto piensa Stephen Curry de la racha negativa que vive Golden State Warriors

“Hemos tenido momentos brillantes, algunos partidos en los que hemos demostrado que podíamos hacerlo durante 48 minutos, y también hemos tenido algunos malos momentos. Incluso esta noche, tuvimos altibajos (…) La práctica ayuda, sin duda. Hay que poder sentarse a ver la grabación, luego salir a practicar, reunir a los chicos para que se sientan cómodos y tengan mejor química, para que entiendan lo que estamos haciendo”, dijo Curry tras la racha negativa que sufre Warriors con tres derrotas consecutivas en la temporada NBA 2025-26.

