Así quedó la tabla de posiciones de la NBA Cup 2025 tras el triunfo de Lakers

La fase de grupos de la NBA Cup 2025 siguió adelante este viernes 14 de noviembre con nueve partidos. El más atractivo fue el triunfo de Golden State Warriors sobre San Antonio Spurs por un solo punto (108-109), mientras que Los Angeles Lakers se impuso sobre New Orleans Pelicans para seguir con un registro perfecto.

La franquicia de California superó por 118-104 a New Orleans Pelicans en condición de visitante, en parte gracias a una gran actuación de sus dos piezas más importantes en ataque a la espera de que LeBron James haga su regreso: Luka Doncic y Austin Reaves.

De esta manera, los Lakers confirmaron su buen momento en la NBA Cup, certamen que ya ganaron en 2023, año en el que se disputó la primera edición. Su víctima en la final fue Indiana Pacers y el MVP fue nada más y nada menos que LeBron. A continuación, conoce cómo quedaron los grupos tras la Jornada 2.

Tabla de posiciones de la NBA Cup 2025

Grupo A Oeste:

FRANQUICIA PG PP DIF 1 Timberwolves 2 0 54 2 Thunder 1 0 31 3 Suns 1 0 22 4 King 0 2 -45 5 Jazz 0 2 -62

Grupo B Oeste:

FRANQUICIA PG PP DIF 1 Lakers 2 0 19 2 Clippers 2 0 8 3 Grizzlies 1 1 9 4 Mavericks 0 2 -20 5 Pelicans 0 2 -16

Grupo C Oeste:

FRANQUICIA PG PP DIF 1 Nuggets 1 1 23 2 Rockets 1 1 13 3 Spurs 1 1 10 4 Blazers 1 1 -22 5 Warriors 1 1 -24

Grupo A Este:

FRANQUICIA PG PP DIF 1 Raptors 2 0 23 2 Cavaliers 1 1 23 3 Hawks 1 1 8 4 Pacers 0 1 -20 5 Wizards 0 1 -34

Grupo B Este:

FRANQUICIA PG PP DIF 1 Pistons 2 0 27 2 Magic 2 0 20 3 Celtics 1 1 -12 4 76ers 0 2 -10 5 Nets 0 2 -25

Grupo C Este: