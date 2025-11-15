Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la NBA Cup 2025 tras el triunfo de Lakers

Los Angeles Lakers vencieron a New Orleans Pelicans de la mano de Austin Reaves y Luka Doncic.

Por Leandro Barraza

Lakers volvió a ganar en la NBA Cup 2025
Lakers volvió a ganar en la NBA Cup 2025

La fase de grupos de la NBA Cup 2025 siguió adelante este viernes 14 de noviembre con nueve partidos. El más atractivo fue el triunfo de Golden State Warriors sobre San Antonio Spurs por un solo punto (108-109), mientras que Los Angeles Lakers se impuso sobre New Orleans Pelicans para seguir con un registro perfecto.

La franquicia de California superó por 118-104 a New Orleans Pelicans en condición de visitante, en parte gracias a una gran actuación de sus dos piezas más importantes en ataque a la espera de que LeBron James haga su regreso: Luka Doncic y Austin Reaves.

De esta manera, los Lakers confirmaron su buen momento en la NBA Cup, certamen que ya ganaron en 2023, año en el que se disputó la primera edición. Su víctima en la final fue Indiana Pacers y el MVP fue nada más y nada menos que LeBron. A continuación, conoce cómo quedaron los grupos tras la Jornada 2.

Tabla de posiciones de la NBA Cup 2025

Grupo A Oeste:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Timberwolves2054
2Thunder1031
3Suns1022
4King02-45
5Jazz02-62
Grupo B Oeste:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Lakers2019
2Clippers208
3Grizzlies119
4Mavericks02-20
5Pelicans02-16
Grupo C Oeste:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Nuggets1123
2Rockets1113
3Spurs1110
4Blazers11-22
5Warriors11-24

Grupo A Este:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Raptors2023
2Cavaliers1123
3Hawks118
4Pacers01-20
5Wizards01-34
Grupo B Este:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Pistons2027
2Magic2020
3Celtics11-12
476ers02-10
5Nets02-25

Grupo C Este:

FRANQUICIAPGPPDIF
1Bucks2029
2Bulls11-6
3Knicks11-2
4Heat1110
5Hornets02-31
leandro barraza
Leandro Barraza
