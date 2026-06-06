La franquicia de Manhattan está a un puñado de partidos de cambiar para siempre la historia de la ciudad.

La gloria máxima de la NBA está a un paso de regresar a la mítica ciudad de Nueva York. La histórica franquicia de los New York Knicks vive un presente de ensueño en las Finales tras cosechar un inicio perfecto en territorio hostil. El conjunto de la Gran Manzana domina la serie con autoridad gracias a una enorme demostración de carácter en sus primeras presentaciones.

Publicidad

El panorama luce inmejorable para la escuadra neoyorquina, que se encuentra 2-0 arriba en el marcador global ante los San Antonio Spurs. Tras dar dos golpes letales en Texas y asegurar triunfos vitales fuera de casa, la serie se traslada de sede. Este domingo se disputará el Juego 3, el primer compromiso de la llave en el Madison Square Garden, donde los locales se ubican a solo dos victorias de asegurar el ansiado trofeo.

El último anillo de Knicks: lejos en el tiempo

Para entender la magnitud de este momento, es necesario mirar hacia el pasado. El último anillo de campeonato de los New York Knicks llegó en el lejano año 1973. En aquella oportunidad, el equipo de la Conferencia Este derrotó a Los Angeles Lakers con un contundente 4-1 en la serie definitiva para bordar la segunda estrella de su palmarés.

La ciudad de Nueva York espera por un título histórico. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Desde aquella mítica coronación pasaron exactamente 53 años de sequía absoluta, una de las esperas más largas y sufridas de todo el deporte estadounidense. A lo largo de todo este tiempo, la franquicia estuvo muy cerca de alcanzar la gloria en un par de ocasiones, especialmente con las Finales disputadas en 1994 y 1999, pero en ambas oportunidades el campeonato se esfumó en el último suspiro.

Aquel recordado plantel campeón de 1973 maravilló a la liga con un baloncesto coral, bajo el liderazgo indiscutible de figuras inmortales. Entre los nombres más destacados resalta la leyenda de Willis Reed, el pívot y gran referente del vestuario que llevó a la franquicia al hacia la victoria. Hoy, más de medio siglo después, la afición neoyorquina colma las calles con la ilusión intacta de ver el fin de la maldición.

En síntesis

Los New York Knicks lideran 2-0 ante San Antonio Spurs en las Finales.

lideran 2-0 ante San Antonio Spurs en las Finales. El Juego 3 de la serie definitiva se disputará este domingo en Nueva York.

de la serie definitiva se disputará este domingo en Nueva York. La franquicia neoyorquina no gana un campeonato de la NBA desde 1973.