Golden State Warriors cayó por 104-100 ante Houston Rockets en la noche del miércoles por la NBA Cup 2025. No obstante, la ajustada derrota no fue la peor noticia del día para la franquicia de San Francisco, ya que su máxima figura –Stephen Curry– hizo saltar las alarmas al marcharse lesionado en el último cuarto.

Publicidad

Publicidad

El base se tuvo que retirar del terreno de juego a falta de 3:24 minutos con un fuerte dolor en el cuádriceps derecho y ahora se confirmó cuánto tiempo estará de baja. Según publicó este jueves el periodista Shams Charania -de ESPN-, Curry se perderá “alrededor de una semana o un poco más” por un hematoma.

Esto supóne un fuerte dolor de cabeza para Steve Kerr (coach de los Warriors) y todos los aficionados, ya que el comienzo de año de Golden State ha sido irregular. Sin ir más lejos, su record en la presente temporada es de 10 victorias y 10 derrotas luego de la caída con los Rockets, un registro que los coloca en la octava posición de la Conferencia Oeste de la NBA.

Stephen Curry volverá a los terrenos en diciembre (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Qué partidos se pierde Stephen Curry?

New Orleans Pelicans – 29 de noviembre

– 29 de noviembre Oklahoma City Thunder – 2 de diciembre

– 2 de diciembre Philadelphia 76ers – 4 de diciembre

*Podrían ser más si su evolución no es buena.

En síntesis