Los aficionados de los Warriors tienen un nuevo motivo para ilusionarse. Justo cuando el equipo navega en medio de la irregularidad, el periodista que da las noticias bomba de la NBA reveló que Golden State tiene todo listo para firmar el refuerzo que pidió Stephen Curry en la temporada 2025-26. ¡Los hinchas ya reaccionaron!

Con Curry fuera de las canchas por al menos una semana desde el 27 de noviembre debido a una contusión en el cuádriceps y una distensión muscular, Golden State Warrors no ha podido salir de la zona media de la tabla de posiciones por, entre otros motivos, la falta de profundidad con calidad en el plantel.

El 30 de septiembre, los Warriors firmaron a un escolta que logró tener una mayor efectividad de triples (45.6%) que la que tuvo Stephen Curry con 39.7 por ciento. Incluso, fue el mejor jugador de toda la NBA 2024-25 en esta estadística, pero los ‘Dubs’ tuvieron que cortarlo antes del inicio de la temporada 2025-26. Todo tendría una explicación más que lógica.

Golden State Warriors va a firmar al refuerzo que Stephen Curry pidió

Stephen Curry Seth Curry en un juego de los Warriors. (Foto: Getty Images)

Luego de que lo tuvieran que cortar por temas financieros y de que Curry dijera en el podcast ‘Mind the Game’ (Cuidado con el juego) que ojalá pudiera jugar con él en esta temporada, Warriors tiene todo listo para cumplirle el deseo a ‘El Chef’. “Seth Curry tiene la intención de volver a firmar con los Golden State Warriors el lunes (primero de diciembre) con un contrato por lo que resta de temporada, según informaron fuentes a ESPN. Curry, quien logró un 45.6% de acierto en triples, el mejor de la NBA, en la temporada 2024-25, se une a su hermano mayor Stephen en los Warriors para su duodécima temporada en la liga“, publicó en X el periodista Shams Charania.

ver también Imágenes dolorosas: El video de la lesión de Stephen Curry que llegó a más de 520.000 reproducciones

La reacción de los hinchas a la llegada de Seth Curry a los Warriors

Al conocerse que Golden State Warriors firmará a Seth Curry, los hinchas no dudaron y así reaccionaron en X: “Sorprendentemente, Seth Curry, en su carrera, es un mejor tirador que Steph, en términos estadísticos. Exactamente el mismo porcentaje en tiros de campo (47.1 %). 3PT% es un increíble 43.3% contra el 42.3% de Steph”, “al menos es un fichaje justificable porque Seth Curry es un buen tirador“, “¡Los hermanos Curry se reúnen! ¡Qué ganas de ver la era Splash Brothers 2.0 en acción!” y “Curry² cargando desde la profundidad. La reunión de los Splash Bros. revolucionó la liga. Warriors en 6″.

