¿Por qué no juega Stephen Curry esta noche en Warriors vs. Pelicans por la NBA?

Golden State Warriors se mide este sábado desde las 19:30 hs (CDMX) ante New Orleans Pelicans por la Temporada Regular de la NBA 2025-26. La franquicia de San Francisco llega a este encuentro con un récord de 10 victorias y 10 derrotas, pero en frente tiene al peor equipo de la Conferencia Oeste y espera poder inclinar el registro de manera positiva.

No obstante, un dato no menor es que los Warriors no contarán con la presencia de su figura: Stephen Curry. El ’30’ es la cara del equipo y quien lidera todos los ataques. Sin embargo, esta noche tendrán que arreglárselas sin él para intentar escalar hasta posiciones de clasificación directa.

¿Por qué no juega Stephen Curry?

El motivo por el que Stephen Curry no jugará esta noche en el partido entre Golden State Warriors y New Orleans Pelicans es que el base se está recuperando de una lesión en el cuádriceps que sufrió en la derrota ante Houston Rockets el pasado jueves.

Así lo informó el periodista Shams Charania: “Los Golden State Warriors anticipan que Stephen Curry se perderá alrededor de una semana o un poco más debido a un hematoma en el cuádriceps sufrido el miércoles por la noche, me dicen fuentes. Se cree que ha evitado cualquier problema grave. El regreso dependerá de cómo responda el cuádriceps al tratamiento”.

La fecha estimada del retorno sería el sábado 6 de diciembre contra Cleveland Cavaliers, aunque habrá más precisiones con el correr de los días, ya que la confirmación estará ligada a cómo evoluciona el citado hematoma.

