¿Por qué no juega Stephen Curry esta noche en Warriors vs. Pelicans por la NBA?

La máxima figura de Golden State Warriors brillará por su ausencia esta noche en el Chase Center de San Francisco. Conoce el motivo.

Por Leandro Barraza

Stephen Curry no jugará ante Pelicans
© GETTY IMAGESStephen Curry no jugará ante Pelicans

Golden State Warriors se mide este sábado desde las 19:30 hs (CDMX) ante New Orleans Pelicans por la Temporada Regular de la NBA 2025-26. La franquicia de San Francisco llega a este encuentro con un récord de 10 victorias y 10 derrotas, pero en frente tiene al peor equipo de la Conferencia Oeste y espera poder inclinar el registro de manera positiva.

No obstante, un dato no menor es que los Warriors no contarán con la presencia de su figura: Stephen Curry. El ’30’ es la cara del equipo y quien lidera todos los ataques. Sin embargo, esta noche tendrán que arreglárselas sin él para intentar escalar hasta posiciones de clasificación directa.

¿Por qué no juega Stephen Curry?

El motivo por el que Stephen Curry no jugará esta noche en el partido entre Golden State Warriors y New Orleans Pelicans es que el base se está recuperando de una lesión en el cuádriceps que sufrió en la derrota ante Houston Rockets el pasado jueves.

Stephen Curry en el suelo

Stephen Curry, adolorido, en el suelo (GETTY IMAGES)

Así lo informó el periodista Shams Charania: “Los Golden State Warriors anticipan que Stephen Curry se perderá alrededor de una semana o un poco más debido a un hematoma en el cuádriceps sufrido el miércoles por la noche, me dicen fuentes. Se cree que ha evitado cualquier problema grave. El regreso dependerá de cómo responda el cuádriceps al tratamiento”.

La fecha estimada del retorno sería el sábado 6 de diciembre contra Cleveland Cavaliers, aunque habrá más precisiones con el correr de los días, ya que la confirmación estará ligada a cómo evoluciona el citado hematoma.

El jugador que Warriors debe firmar para salvar la temporada tras quedar eliminado de la Copa NBA

ver también

En síntesis

  • Golden State Warriors enfrenta a New Orleans Pelicans este sábado a las 19:30 hs.
  • Stephen Curry es baja por un hematoma en el cuádriceps sufrido ante Rockets.
  • El regreso estimado del base sería el sábado 6 de diciembre ante Cavaliers.
leandro barraza
Leandro Barraza
