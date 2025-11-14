La propuesta para que Anthony Davis vaya a Warriors que ilusiona a Curry, Butler y todo Golden State

Los Dallas Mavericks atraviesan días de análisis interno y uno de los nombres que más ruido genera dentro de la franquicia es el de Anthony Davis. Según fuentes cercanas a la dirigencia texana, el equipo estaría considerando seriamente la posibilidad de mover a la estrella debido a la combinación de sus recurrentes lesiones y su elevado salario, factores que han complicado la continuidad del proyecto deportivo que lo tenía como uno de los pilares.

Publicidad

Publicidad

Davis llegó a los Mavericks en el recordado megacanje que sacudió por completo a la NBA y que terminó con Luka Doncic vistiendo el jersey de Los Angeles Lakers. En aquel momento, la apuesta estaba clara: Dallas buscaba una figura dominante que complementara a su nuevo núcleo y mantuviera sus aspiraciones de campeonato. Sin embargo, entre ausencias prolongadas y desempeño irregular condicionado por su estado físico, el impacto esperado nunca llegó a consolidarse.

La preocupación en la gerencia ha ido en aumento. Con un contrato que compromete una gran parte del espacio salarial y un historial médico difícil de ignorar -sumado a que los reflectores pasaron a apuntar a Cooper Flagg– la franquicia entiende que la ventana competitiva podría estancarse si no se toman decisiones a tiempo. Es por eso que, puertas adentro, la idea de un traspaso ya no suena tan improbable como hace unos meses.

En medio de este clima de incertidumbre, un comentario externo terminó de encender el debate público. DeMarcus Cousins, exjugador de Golden State Warriors, sorprendió en redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Anthony Davis a Golden State Warriors sería interesante”. La frase, breve y directa, alimentó especulaciones sobre posibles destinos para el ala-pívot y abrió un nuevo frente de conversación entre analistas y fanáticos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Un tridente de lujo en los Warriors es posible

Aunque por ahora no existen negociaciones formales, el simple hecho de que Dallas esté dispuesto a escuchar ofertas ya supone un giro significativo en la planificación de unos Warriors que ya cuentan con Stephen Curry y Jimmy Butler. Con la temporada avanzando y la presión competitiva en aumento, los próximos pasos de los Mavericks podrían modificar por completo el mapa de la NBA, especialmente si Davis -una de las piezas más talentosas y polarizantes de la liga- vuelve a estar en el mercado.

ver también Ni con LeBron le pasó: La confesión de Curry sobre Wembanyama tras la victoria de Warriors ante Spurs

En síntesis

Los Dallas Mavericks consideran traspasar a Anthony Davis por lesiones y alto salario.

consideran traspasar a por lesiones y alto salario. Davis llegó a los Mavericks en un megacanje que envió a Luka Doncic a Lakers.

llegó a los Mavericks en un megacanje que envió a a Lakers. El exjugador DeMarcus Cousins sugirió en redes Anthony Davis a Golden State Warriors.

Publicidad