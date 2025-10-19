Warriors anuncia lo que Stephen Curry no quería escuchar para el partido vs. Lakers: “Han dado de baja”

Todo esta más que listo para el estreno de Golden State Warriors en la temporada NBA 2025-26, pero el gran ambiente que había por el rendimiento en la pretemporada con tres victorias y dos derrotas, llegó el anuncio que Stephen Curry no quería escuchar para el partido contra Los Angeles Lakers: “Han dado de baja”.

Luego de permanecer por más de tres meses sin hacer un solo movimiento en la agencia libre, Warriors empezó a anunciar los refuerzos estelares para la próxima temporada. Nombres como Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payon II y Seth Curry, empezaron a ilusionar a Jimmy Butler y compañía.

Sin embargo, uno de ellos iba a durar poco, muy poco en el equipo. En vísperas del primer partido de la temporada NBA 2025-26 contra Los Angeles Lakers el martes 21 de octubre a las 21:00 ET, Golden State Warriors tuvo que recortar su roster a 17 jugadores y Stephen Curry se enteró del anuncio que no quería escuchar.

El anuncio de Golden State Warriors que Stephen Curry no quería escuchar

Stephen Curry y su hermano Seth Curry en Warriors. (Foto: Getty Images)

“Los Golden State Warriors han dado de baja a los bases LJ Cryer y Seth Curry, según se anunció hoy (18 de octubre). Curry, veterano de 11 años en la NBA que firmó con Golden State el 1 de octubre, no participó en ningún partido de pretemporada con el equipo. La plantilla de Golden State ahora cuenta con 17 jugadores”, anunció la cuenta oficial de prensa del equipo de San Francisco.

Por este motivo, Warriors cortó al hermano de Stephen Curry

A pesar de que el hermano de Stephen Curry viene de tener la mejor efectividad en triples (45.6%) de toda la temporada NBA 2024-25, el periodista Anthony Slater, de ESPN, informó que Warriors tuvo que cortarlo debido a que “el movimiento fue necesario debido a la falta de flexibilidad financiera de los Warriors en el nuevo entorno del límite salarial. Tienen un límite salarial estricto en la segunda división y justo debajo, por lo que no pueden permitirse un contrato mínimo adicional para veteranos hasta principios de noviembre. La decimoquinta y última plaza de Golden State en la plantilla permanecerá vacante hasta el regreso previsto del base (Seth Curry)”.

